Creadora internacional, la bailaora y coreógrafa cordobesa Olga Pericet lleva años compartiendo su vibrante arte con el público de los principales festivales y teatros del mundo, lo que, entre otros galardones, le ha reportado el Premio Nacional de Danza, que le fue otorgado en el año 2018. Ahora recibe este galardón «emocionada» y «con mucho amor y cariño porque es un reconocimiento que me llena de orgullo y me traspasa el alma recorriendo mi ADN. Me llena de amor».

Gran renovadora de la danza flamenca, Pericet bebe de la tradición y se lanza al abismo de lo nunca visto con espectáculos en los que late un flamenco de opuestos: oscuro y luminoso, femenino y masculino, inquietante y bello. Su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio, su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión han elevado a la creadora cordobesa a lo más alto del baile. Todo esto la hace merecedora de un premio que Pericet coloca «en un lugar especial que no tiene comparación con el resto». «Este título refuerza mis raíces internas, entrando de lleno en el lugar donde comenzó mi sueño y mi aprendizaje para ser quién soy hoy por hoy», señala la artista, que inició su carrera en Córdoba, donde se formó en el Conservatorio Profesional Luis del Río en flamenco, folclore, escuela bolera y clásico con grandes maestros, a los que ahora recuerda con «respeto y agradecimiento». Según señala, este reconocimiento también despierta «más amor, si cabe, a toda mi familia, que es mucha y siempre me ha apoyado incondicionalmente». «Este premio refuerza mis raíces internas y me devuelve al lugar donde comenzó mi sueño» Son numerosos los galardones que reconocen su dominio técnico, la armonía y el preciosismo de su trabajo, y entre los más recientes figuran los premios Max a la mejor intérprete de danza y en las categorías de Mejor bailarina principal y Mejor coreógrafa. También ha obtenido el galardón del Ojo Crítico de RNE y el de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, entre otros, y ha dejado huella en numerosos teatros y salas del mundo, bailando sobre escenarios como el del City Center de Nueva York o el Sadler’s de Londres, entre otros. Actualmente se pasea por el mundo con La Leona, un espectáculo con el cosechó un rotundo éxito a su paso por Córdoba durante la celebración, el pasado año, de la última edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco, lo que, junto a este reciente premio otorgado por Diario CÓRDOBA, le hace afirmar que «podemos dejar de decir, en mi caso, que nadie es profeta en su tierra». «Me enorgullece llevar a Córdoba por el mundo, cada vez que me nombran como bailaora cordobesa en cualquier reconocimiento me da muchísima alegría», señala «feliz» esta artista, que no olvida mostrar su «agradecimiento» al jurado «que me ha otorgado este premio, mi emoción es inmensa».