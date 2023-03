Organizaciones sindicales, partidos políticos de izquierdas y asociaciones como Facua se han sumado en Córdoba este sábado a la convocatoria andaluza en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de los servicios que a estas horas recorre las ocho capitales. Según las estimaciones de CCOO, UGT, PSOE e IU, unas 10.000 personas se han unido a la marea que ha partido desde la avenida de América hasta el templete del Bulevar Gran Capitán, aumentado la participación a medida que ha avanzado la protesta. Según la Policía Local y Nacional, la convocatoria ha estado secundada por unas 2.600 personas.

Vicente Palomares, secretario general de UGT en Córdoba, ha asegurado que la calle "está dando una respuesta contundente a lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno, que dice que está haciendo las cosas bien cuando es evidente que no". En este sentido, ha recordado la orden publicada por parte de la Junta en la que "flota la sombra de la privatización de la Atención Primaria" que exigimos que desaparezca y que se derogue. Según Palomares, "cuando un servicio se quiere privatizar lo primero que se hace es denostarlo, hacerlo incómodo, para que la ciudadanía acabe yéndose a lo privado, quien pueda pagarlo, con el fin de que la gente piense que es normal que se privatice porque no funciona bien, cuando esto es algo provocado". Por eso, estamos viendo, ha insistido, "colas interminables como la que ha obligado a un jubilado a gastarse un pastizal para que lo atendieran en la privada cuando tendrían haberlo atendido en la sanidad pública". Para UGT, el Gobierno andaluz está yendo por esta senda "aportando cada vez más fondos a la sanidad privada y menos a la pública, de ahí que cuando quieres operarte rápido te inviten a irte a un centro concertado porque para que sea en la pública, la intervención tardará mucho más". Así, ha concluido afirmando que "la sanidad pública es sinónimo de calidad, un pilar básico del estado del bienestar que vamos a defender con uñas y dientes para que vuelva a ser la joya de la corona de Andalucía y de España y la envidia de muchos países".

Marina Borrego, secretaria general de CCOO, ha reivindicado una sanidad pública de calidad "que nos hace a todos iguales y que todos necesitamos". Para el sindicato, la protesta viene a decir a la Junta "no a la privatización silenciosa que se está llevando a cabo para desmantelar los hospitales y la Atención Primaria, están haciendo hospitales, pero esos hospitales están sin recursos humanos y no sirve para nada". Borrego ha insistido en que Córdoba ha salido a la calle "para reivindicar un derecho de todos que pagamos con nuestros impuestos". Borrego ha recalcado que no están en contra de la sanidad privada, pero sí de que a costa de la pública la privada se haga "rica y grande". También ha reclamado un pacto por la Atención Primaria y que se modifique la orden para que solo sea para una situación de urgencia, pero no para mercantilizar las enfermedades de los cordobeses.

IU y PSOE de Córdoba también se han sumado a la movilización. Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, ha destacado la "enorme participación de cordobeses en la protesta" y ha asegurado que "el Gobierno andaluz tiene un plan para Andalucía, que es el desmantelamiento de la sanidad pública por convertirla en un negocio para fondos y compañías privadas y porque a los ricos y los poderosos no les hace falta la sanidad pública y al resto sí". En este sentido, ha lamentado que haya consultorios en la provincia colapsados, sin pediatras, con citas médicas que llegan tarde y retrasos importantes en pruebas por dolencias graves, pese al riesgo que supone para la salud. "Un derecho básico, una conquista histórica como la sanidad, no se puede desmantelar por unos intereses privados por gente que quiere sanidad para ricos y por eso la gente ha salido hoy a la calle", ha apostillado, "no vamos a ceder ni un paso".

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, ha asegurado que "la mayoría absoluta social está hoy en las calles para defender el derecho a una sanidad pública, gratuita y universal". En su opinión, "hoy empieza la cuenta atrás para el presidente del Gobierno andaluz y para el alcalde de Córdoba, que no ha venido aquí hoy a reivindicar los derechos de los cordobeses". Para Crespín, "tenemos demasiados ejemplos, desde el desmantelamiento de hospitales, a centros de salud sin dotación de personal, a listas de espera inasumibles, miles de niños que están esperando pediatra". También ha aludido a los "600 millones que se fueron en 2022 para la sanidad privada, cinco veces más de lo que presupuestó el Gobierno andaluz, el decreto que han sacado para privatizar la sanidad pública", para rematar asegurando que es la mayoría absoluta de la calle la que va a empezar a hacer una moción de censura al PP, a Juanma Moreno y a la derecha contra la privatización de la sanidad pública.

El presidente de Facua, Francisco Martínez Claus, también ha acudido a la protesta en nombre de la asociación, donde ha denunciado el "desmantelamiento de la sanidad pública que empezó por los párkings de los hospitales y va a acabar con los profesionales".