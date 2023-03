CCOO y UGT han repartido este jueves octavillas informativas, junto al centro de salud Carlos Castilla del Pino, sobre la manifestación que el próximo sábado recorrerá las calles de Córdoba en defensa de la sanidad pública y a la que se han sumado diversas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.

Ambos sindicatos incidieron en que "hay razones de sobra para acudir el sábado a la manifestación, que partirá a las 11.00 horas del centro de salud de la Avenida de América y concluirá en el templete del bulevar del Gran Capitán".

Criticas sindicales

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló que “estamos movilizando a la ciudadanía porque la sanidad nos la están desmantelando, y no la están desmantelando en silencio y nos la están privatizando, por lo que pedimos a la Junta de Andalucía que ponga ya en valor el acuerdo firmado por las dos centrales sindicales junto con la CEA porque por el momento ni siquiera han modificado el decreto que abre la puerta a la privatización de la atención primaria. Queremos que se pongan medidas de forma inmediata para que la sanidad pública esté al nivel que nos merecemos los andaluces y las andaluzas”.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, alertó sobre el “permanente deterioro de la sanidad pública en favor de la privada”, al mismo tiempo que denunció la situación “de colapso en la Atención Primaria o las largas listas de espera para un especialista o una operación”. Para el responsable ugetista, esta movilización “es más que necesaria viendo la deriva de la sanidad andaluza, en la que cada vez se externalizan más servicios y en vez de apostar por una sanidad pública de calidad, que es la que garantiza la igualdad entre la ciudadanía y que es pilar fundamental del Estado de bienestar, se inyecta más dinero a las empresas privadas”. Por todo ello, Palomares espera “una movilización masiva en la que se mande un mensaje claro a la Junta de Andalucía de que éste no es el camino”.

Denuncian la "pérdida de más de mil profesionales"

Así mismo, el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, remarcó que “sólo en el último año en la provincia de Córdoba hemos perdido 1.058 profesionales, a los que ahora se van a sumar más, con el anuncio de la no renovación de los contratos covid o los de alta frecuentación. Nos encontramos con unas listas de espera de más de 58.293 personas, 13.838 en espera quirúrgica y 44.455 para pruebas diagnosticas y consulta de primer especialista. En infraestructuras nos encontramos con muchos centros de salud en pésimas condiciones y tenemos un Hospital de Los Morales infrautilizado y en estado de semiabandono; el nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil paralizado, el tercer punto de urgencias no sabemos ya con cuantos anuncios de licitación se han hecho y eso por no hablar de la situación de los hospitales de Montilla, de Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil o Palma del Río”.

Por su parte, la secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, María del Carmen Heredia, le pidió a Moreno Bonilla que “tire la Orden que publicó el 2 de marzo en la que se ponía precio a la privatización de la Atención Primaria y al uso por parte de empresas privadas de las instalaciones públicas”. Así criticó que la Consejería argumente que dicha Orden está ahí para casos de emergencia “pero, ¿qué más emergencia que esta pandemia que hemos tenido? Y todos los profesionales han estado en la calle trabajando sin necesidad de ninguna Orden”. Para Heredia, la prueba de esta privatización es “el gasto en conciertos sanitarios del año 2022, que ascendió a 652 millones de euros, donde Andalucía rozó el millón de pacientes derivados a la sanidad privada, cinco veces más que el presupuesto acordado; a lo que hay que sumar 58.000 pacientes en lista de espera”.