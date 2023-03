Explica tu tesis en tres minutos, y hazlo de forma amena y divertida para que la entienda el gran público. Esa es la propuesta del concurso ‘3 Minute Thesis’ (3MT) de la Universidad de Granada (UGR), donde este año ha ganado una cordobesa. Marta Reyes Sánchez, graduada en Psicología por la Universidad Loyola Andalucía, se ha impuesto con el monólogo en inglés sobre bilingüismo titulado “When you study in your second language, keep running!”

Marta Reyes es graduada en Psicología por la Universidad Loyola Andalucía. Se trasladó a la Universidad de Granada para cursar el máster en Neurociencia Cognitiva a finales del 2018, "sintiendo ya desde aquel momento una gran pasión por la investigación en general, y por el ámbito del bilingüismo en particular", según informa la Universidad de Granada en su web. Más tarde, en 2019, se incorporó al grupo de Memoria y Lenguaje de la UGR, liderado por la profesora Mª Teresa Bajo, quien dirige y supervisa su tesis doctoral sobre “Estrategias de aprendizaje en la educación bilingüe”. De aquí a la final en Alemania Marta está en su último año de tesis, y ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, lo que fue una experiencia única que marcó gratamente su trayectoria. Tras ganar 3MT en la UGR, Marta Reyes tendrá la opción de participar en la gran final de este concurso, que se celebrará en el marco de la Conferencia Anual del Grupo Coimbra en la Universidad de Colonia (Alemania) entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2023. Marta asegura “haber aprendido y crecido muchísimo en esta bonita experiencia del concurso “3 Minute Thesis”.