"Hemos consolidado 14 contratos en 2022, la mayoría indefinidos"

Cada 21 de marzo, Down Córdoba conmemora el día mundial de visibilización de este síndrome. Con motivo de esta celebración, el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, señala que este martes en la capital cordobesa está previsto un acto, en el que estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba, junto a personas con síndrome de Down, tratarán de desmontar los falsos mitos y estereotipos que pesan sobre este colectivo.

¿Qué demandas realiza Down Córdoba para poder seguir mejorando la atención de las personas down?

Llevamos unos años comprobando que existe poca demanda para nuestra unidad de día, ya que, de 20 plazas concertadas con la Junta, sólo están cubiertas ocho. El Gobierno andaluz replica que no se están solicitando esas plazas. Por ello, tenemos previsto realizar, junto al Ayuntamiento y la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta, una campaña para dar a conocer que Down Córdoba dispone de una unidad de día, que funciona desde las 7.30 horas, incluyendo desayuno y almuerzo, y recogida del usuario en su domicilio, a la vez que también se cuenta con un centro ocupacional, en el que los usuarios realizan diferentes actividades, como un taller de arte, y del que próximamente se podrán conocer algunas obras, que serán expuestas en el IES Góngora. La unidad de día permite a los usuarios hacer también actividades, dentro y fuera de la asociación, y que la familia de la persona down tenga unas horas de respiro o para conciliar con su trabajo u otras actividades. Necesitamos ocupar más plazas de la unidad de día, para que resulte rentable el presupuesto en profesionales, cocina y otros recursos que destina Down Córdoba para una prestación contemplada para 20 usuarios, pero con solo ocho plazas cubiertas. Todos los servicios que ofrece Down Córdoba están muy consolidados y estamos capacitados para prestar la mejor atención sin que la persona down tenga que salir de Córdoba.

¿Qué otros servicios presta Down Córdoba?

Servicio de atención temprana y servicio de atención en centros escolares, mediante el que nuestros profesionales apoyan al profesorado de alumnos con síndrome de Down, ayudando en estrategias pedagógicas. En la etapa adulta contamos a su vez con un programa, que los prepara para la vida autónoma y laboral y para ganar autonomía. Nos gustaría que la Junta de Andalucía concertara las plazas de nuestro programa de vivienda compartida, que prepara a los jóvenes para la vida independiente, ya que resulta muy costoso para las familias, pero muy positivo para los beneficiarios del programa. Esta iniciativa permite a varios jóvenes down compartir una vivienda, con la mediación de personas con discapacidad, lo que le permite aprender a tomar decisiones, sin que siempre estén pendientes de ellos su madre, padre u otra familiar que tenga a la persona down bajo su responsabilidad.

¿Qué mejoras se han logrado en los últimos años en materia de inserción laboral de las personas down?

Consolidamos 14 contratos en 2022, la mayoría indefinidos, para personas con síndrome de Down. Ya no es sólo nuestra asociación la que sale a la búsqueda de empresas, sino que también son las propias firmas empresariales la que nos llaman para pedir que nuestros jóvenes hagan prácticas o puedan trabajar. Los que realizan prácticas, casi todos acaban contratados. Nuestros colaboradores, normalmente, son grandes y medianas empresas, y en menor medida, el sector público. Precisamente, en el ámbito público, estamos ultimando un servicio de preparación de oposiciones, destinado a los pocos chicos que tenemos que han logrado el graduado en ESO, ya que la mayoría de oposiciones piden esta titulación. Por otro lado, estamos trabajando con las administraciones públicas para intentar solventar el problema que puede presentar una persona down que apruebe una oposición, ya que si la plaza está muy lejos de su entorno familiar, en una localidad o provincia lejana, será complicado que se traslade a vivir allí sola.

¿Qué estereotipos pesan aún sobre las personas down?

En el manifiesto que leerán este martes 21 de marzo nuestros chicos aprovecharán para dar las gracias por el respaldo de sus familias, de la asociación y por parte de empresas y otras entidades. Pero también trasladarán a la población que ellos no son "personas especiales y que no debemos prejuzgarlos. Las personas con síndrome de Down, entre ellas mi hijo, son personas que tienen que ser libres y felices y, para ell,o los padres y la sociedad en general debemos superar miedos y ayudarles a que traten de ser lo más autónomos y felices posible.