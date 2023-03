216 espacios más a proteger. El catálogo de bienes protegidos de la ciudad de Córdoba que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo consejo rector para su aprobación inicial incluye 299 bienes frente a los 83 que recoge el catálogo actual. El presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, ha presentado públicamente este lunes el documento actualizado, en el que se viene trabajando desde hace 23 años y que pretende ser una guía que permita compatibilizar la protección de inmuebles y espacios singulares con su adaptación y utilidad pública. Esa es la idea principal que ha destacado Fuentes al dar a conocer el catálogo, que se empezó a gestar en el año 2000 y que ha supuesto una revisión completa de los elementos urbanísticos de toda la ciudad, en especial, lo construido en el siglo XX, que no se había recogido en el catálogo de 1986.

Fuentes ha destacado que el catálogo estará en exposición pública dos meses para que los propietarios de inmuebles afectados así como arquitectos, ingenieros y demás especialistas en la materia puedan analizarlo con detenimiento y presentar las alegaciones correspondientes. El presidente de la Gerencia ha insistido en que "no queremos edificios protegidos llenos de ratas", para destacar que si hay que elegir entre proteger un inmueble o adaptarlo a los usos del siglo XXI, tendrán muy en cuenta hacerlo útil y eficiente para que no se quede en desuso. Por este motivo, no se descarta que tras el periodo de exposición pública algunos de los bienes recogidos puedan salir del catálogo.

El catálogo incluye desde grandes conjuntos urbanísticos como el campus de Rabanales o la antigua Escuela de Agrónomos, a casas particulares, edificios señeros por el arquitecto que los levantó (obras de Rafael de la Hoz, Juan Cuenca o Antonio Ramírez y Amadeo Rodríguez) o infraestructuras más pequeñas pero dignas de protección como mausoleos funerarios en cementerios públicos.

El listado incluye 42 bienes de protección integral, 59 de protección estructural, 103 de protección global, 42 de protección ambiental y el resto, de protección documental. Esta última tipología de protección se ha creado nueva con el fin de que conservar únicamente en el plano documental los inmuebles cuya adaptación a las necesidades actuales sea imposible. Una vez se apruebe el catálogo, los propietarios solo podrán realizar las obras que se reflejen en su ficha.

Los bienes tendrán seis niveles de protección: conservación y restauración, puesta en valor, adaptación, redistribución, ampliación y sustitución, que permitirán distintas intervenciones, desde mejoras concretas a obra nueva en caso necesario.

Tras la aprobación inicial del catálogo en el consejo rector y los dos meses de exposición pública, se resolverán las alegaciones que se presenten, previa solicitud de los informes correspondientes y por último, se realizará la aprobación definitiva. El equipo técnico de Urbanismo ha destacado que la aprobación de este catálogo supondrá un paso adelanta muy importante para la ciudad, "para evidenciar que la historia y el patrimonio a proteger no se circunscribe a lo anterior al siglo XXI".

Parálisis de actuaciones no autorizadas

La revisión del catálogo de bienes así como los niveles de protección establecidos en casa inmueble serán algo clave, ya que, cualquier obra que se plantee y que no esté contemplada en la ficha correspondiente quedará suspensa durante tres años, según ha indicado Fuentes. "Si se trata de actuaciones permitidas, podrán llevarse a cabo sin problema". Fuentes ha expuesto la necesidad de ser "sensibles" ante los propietarios de bienes protegidos, por el coste que puede suponer la conservación de un edificio de estas características, y no descartó que se estudie la posibilidad de establecer ayudas dirigidas al mantenimiento en determinados casos.