Sale el sol, las calles comienzan a iluminarse y se inicia una nueva jornada para los trenes de Renfe. Desde las 6.50 horas de la mañana que tiene salida el primer tren del recorrido y hasta las 22.56 horas que sale el último del día, Córdoba cuenta con una programación diaria de 22 trenes Avant. De estos, 12 pertenecen a la relación Sevilla-Córdoba-Málaga, 8 al trayecto Sevilla-Córdoba-Granada y 2 son directos entre Córdoba y Sevilla. Esta programación convierte la ciudad califal en el eje central de todos los servicios Avant de Andalucía, ya que comunican el oeste y el este de la región a través de las líneas de alta velocidad.

Pero, ¿qué es Avant? Es un servicio de media distancia de Renfe que circula por las vías de alta velocidad. Está diseñado para atender de manera eficiente las necesidades de movilidad de los ciudadanos en el interior de la comunidad o provincia. Al ser un servicio público, los clientes asiduos de los trenes Avant disponen de diferentes abonos multiviaje que abaratan el precio de su trayecto. Eso sí, el recorrido debe ser concreto. Desde septiembre del año pasado, los títulos cuentan con un descuento del 50% respecto a su coste habitual.

Buenas conexiones

Los trenes Avant son rápidos, seguros y eficaces. De hecho, permiten conectar Córdoba con Sevilla en 45 minutos, con Málaga en 1 hora y 5 minutos y con Granada en 1 hora y 47 minutos. Además, permiten desplazamientos entre la capital cordobesa y los municipios de Puente Genil (22 minutos), Loja (1 hora 14 minutos) y Antequera (47 minutos). Los tiempos de viaje, la programación multifrecuencia con una gran disponibilidad de horarios, y la fiabilidad, demuestran que el servicio Avant es la mejor alternativa de transporte frente a la carretera para desplazamientos de medias distancias dentro de la comunidad andaluza o de la provincia.

Ventajas económicas

El servicio Avant es una de las mejores opciones para viajar por el interior de Andalucía. Prueba de ello es su precio. Y es que, estos servicios de Media Distancia por líneas de alta velocidad están incluidos en la medida adoptada por el Gobierno de bonificación y descuentos del 50% en trenes Avant para viajeros habituales. El objetivo es fomentar el uso del transporte público como respuesta al encarecimiento de los costes energéticos y contribuir a las reducciones de las emisiones contaminantes.

El servicio Avant mantiene en Puente Genil-Herrera, parada incorporada en 2008, un alto volumen de usuarios.

De esta forma, el pasajero recurrente, en función de sus hábitos de viaje, puede adquirir un título a mitad de precio. Hay varias opciones disponibles, entre las que se encuentran: el Abono Tarjeta Plus, se pueden realizar entre 30 y 50 viajes; la Tarjeta 10 Plus, para hacer 10 viajes en un periodo máximo de dos meses; y la Tarjeta Plus 10-45, con la que se pueden efectuar 10 viajes en un periodo máximo de 45 días.

Cerca de 8.000 abonos emitidos En lo que llevamos de año, Renfe ha emitido cerca de 8.000 abonos Avant con descuento del 50% en Andalucía. De ellos, el 48% se ha adquirido para los desplazamientos de Córdoba y Sevilla, en ambos sentidos. El 14% corresponde al trayecto Córdoba–Málaga, también en ambos sentidos y el 7% restante de los títulos emitidos pertenece a la relación Puente Genil-Córdoba.

Viaje seguro, eficiente y sostenible

Los trenes con los que se prestan los servicios Avant en Andalucía tienen un diseño de perfil aerodinámico que pueden alcanzar una velocidad máxima comercial de 250 kilómetros por hora. Disponen de 237 plazas, siendo una de ellas específica para personas con movilidad reducida. Además, los trenes cuentan con sistemas de climatización independientes en cada coche, asientos reclinables, cuatro aseos (uno para personas con movilidad reducida) y con espacios diáfanos e intercomunicados para aumentar el confort de los pasajeros.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, estos servicios Avant son la mejor alternativa de movilidad para los desplazamientos entre Córdoba y otras poblaciones andaluzas. Los trenes circulan con electricidad que procede de fuentes renovables. A modo de ejemplo, solo el servicio Avant Granada-Córdoba-Sevilla ha evitado la emisión a la atmósfera de 18.163 toneladas de CO2, en sustitución del vehículo privado, durante tres años. Todo ello refleja la firme apuesta de Renfe por el cuidado del medio ambiente.