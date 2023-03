"Comunidad por comunidad". El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha asegurado este lunes que se reunirá con las comunidades de vecinos que ya tienen instalado el sistema de recogida neumática de residuos para buscar una solución después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya tumbado el Plan de Recogida Neumática y los servicios jurídicos municipales hayan decidido que no es viable presentar recurso. Según Fuentes, "intentaremos poner en marcha lo que hay" y para eso propone "mucha reunión con los afectados para ver lo que existe y si es posible ponerlo en marcha".

El presidente de la Gerencia ha asegurado que ya tiene previstas varias reuniones en el mes de abril. "Vamos a poner punto y aparte a este asunto porque si lo retomamos sería plantear un nuevo plan y no queremos, pero vamos a revisar lo que hay hecho con los técnicos para, con responsabilidad con los afectados, comprobar qué es lo que se puede utilizar y qué no". De momento, desde Urbanismo no proponen una solución posible para todas las urbanizaciones afectadas sino estudiar caso por caso.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, planteó como alternativa mantener los cuartos de basura construidos en los edificios de viviendas, «quitar los contenedores de la calle y seguir con el servicio de camiones».

La propuesta de Fuentes supondrá un sinfín de reuniones teniendo en cuenta que, según publicó en su día este periódico, la recogida neumática de residuos se ha implantado en unas 8.000 viviendas de Córdoba. La ejecución de este sistema ha tenido un coste de más de 20 millones de euros, una cantidad que está por ver si los propietarios de los inmuebles reclaman a los promotores o a la Gerencia de Urbanismo.