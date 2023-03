Una ruta por el consumo verde

No se sabe qué empezó primero, si la moda vintage o la conciencia ambiental, pero sea como fuere, nunca una moda fue tan oportuna. Si hace una década, la idea de usar ropa de segunda mano se antojaba una extravagancia en muchas familias, la preocupación por el cambio climático y sus consecuencias ha hecho que fomentar el trueque o la reutilización de prendas no solo sea algo aceptable sino deseable, máxime si tiene un fin solidario. No en vano, la textil es la segunda industria más contaminante después de la del plástico. La reinvención de muebles viejos también se ha convertido en tendencia. Basta salir a la calle para constatarlo.

Prolibertas Además de la tienda de ropa y complementos de segunda mano de la calle María Cristina 8, la fundación organiza periódicamente en Casa Libertad (en el barrio de Sagunto) el mercadillo La boutique sin techo. Las próximas citas son el 15 de abril y el 6 de mayo. Cáritas La tienda Moda Re de Cáritas, situada en Historiador Díaz del Moral, vende a buen precio ropa, complementos y calzado en perfecto estado donados por usuarios particulares y o excedentes de empresas. Además, tiene 135 contenedores de textil instalados en la ciudad. El proyecto se completa, además, con un taller de confección. Centro Reto Comprar ropa, pero también muebles y libros de segunda mano a precios asequibles y con un plus solidario es posible en cualquiera de los Centros Reto de Córdoba, ubicados en avenida Torrecilla 7, Antonio Maura, plaza Cristo de Gracia y calle El Almendro. Madre Coraje Madre Coraje abrió hace un mes su segunda tienda de economía circular en el centro comercial La Sierra, que se suma a la que ya tiene en la avenida Virgen de los Dolores. Además de comprar o donar ropa, complementos, libros y enseres de hogar, se puede depositar aceite usado que transforman en jabón. También tienen contenedores de ropa y/o aceite usado en la Universidad Loyola, Los Gallipatos de Rabanales y en muchas gasolineras Repsol. Remar Con el mismo fin que las anteriores, recaudar fondos para la entidad y ofrecer formación o empleo a personas en situación de exclusión social, Remar cuenta con dos espacios donde adquirir desde muebles, enseres y electrodomésticos de segunda mano, en la calle Antonio Maura y la avenida Profesor Arnold J. Toynbe. Libro libre En colaboración con Sadeco y el Jardín Botánico, el año pasado se creó la red Libro Libre, con casi una veintena de puntos donde depositar libros para que quien lo desee los recoja y los lea (www.librolibre.red). Red Trueque Este año ha cumplido diez años la Red Trueque de Córdoba, que lleva una década impulsando un consumo más sostenible organizando citas en distintos lugares de la ciudad para intercambiar ropa, libros y juguetes. El Perchero En la misma línea, cuatro artistas cordobesas han puesto en marcha El Perchero, una iniciativa que propone el intercambio de ropa en buen estado en comercios de barrio y que ya se puede practicar en el centro Luciana Centeno (calle Costanillas) y la herboristería Las Yerbas (calle Santa María de Gracia, Realejo). Tiendas de segunda mano Además de los locales abiertos por organizaciones sociales con fines solidarios, hay numerosos comercios especializados en la venta de productos de segunda mano, tuneados o no, ya sea como piezas vintage, antigüedades o productos reutilizables. Si hablamos de ropa, encontramos en pleno centro las tiendas Juanita Calamidad (calle Espartería) y California Vintage (Claudio Marcelo 13); con muebles y enseres para la casa, La lonja Vintage (calle García Lovera) y La mosca Vintage (calle Colombia 16); quienes busquen antigüedades o productos de coleccionismo, también de segunda mano, pueden investigar en ¿Te acuerdas? (calle Valdés Leal). Caza Tesoros (plaza Chirinos) y El Laberinto (Ronda de Isasa), centrada esta última en los libros. Un clásico de la compra-venta de productos usados es el Cash Converter (Los Omeyas), donde se puede encontrar un poco de todo. También se pueden encontrar productos de segunda mano en El trastero (Ingeniero Juan de la Cierva), La Buhardilla (Motril) y Barganero Córdoba (Imprenta Alborada).