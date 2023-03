¿Los perros también votan?

Sepan ustedes que para que el consumidor pueda adquirir cualquier producto que seguro, segurísimo necesitará a vida o muerte, pongamos por caso, un domingo a las 5 de la tarde, los comercios cordobeses podrán abrir de par en par sus puertas 7 días a la semana los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. También los festivos y el Sábado Santo, que por no haber no hay ni periódico (de papel).

Los trabajadores del sector (20.000 empresas en la provincia) se están movilizando en contra del decreto de flexibilidad horaria en las zonas de gran afluencia turística, como Córdoba, al ver amenazada su conciliación familiar y su salud ante las puertas de unas administraciones (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) que cierran sus puertas el viernes a las 3 y vuelven a abrirlas el lunes a las 9. Mi solidaridad con el primer colectivo.

En el ámbito municipal, la Gerencia de Urbanismo ha dado carpetazo al sistema de recogida neumática de basura instalado aunque sin uso en las viviendas de Poniente desde 2005 y no recurrirá la sentencia del TSJA que tumbaba, entre otras cosas, la ubicación de una central de recogida en la zona verde de Turruñuelos. El PSOE marca perfil político desde Capitulares (una excepción porque ha fiado todo a las declaraciones extramuros del candidato Antonio Hurtado) y exige que se recurra la sentencia, pese a que han sido los letrados municipales los que aconsejan no presentar recurso de casación. El portavoz municipal, José Antonio Romero, reclama además que se construyan las centrales de basura para poner en marcha la infraestructura que ha costado ya 20,3 millones a promotores y vecinos. Curiosamente Izquierda Unida, la formación que impulsó el sistema tanto hace 18 años con Rosa Aguilar como hace 4 con Pedro García, no se ha pronunciado aún en esta cuestión que seguirá dando que escribir mucho tiempo.

Cambiando de tercio. Creo que el PP ha hecho una encuesta que debe constatar que hay mercado electoral entre los dueños de perros en Córdoba, porque se han puesto a prometer y han prometido construir nada menos que 13 parques caninos nuevos (ya tenemos 14). ¡Guau! También puede ser que estas instalaciones salgan baratas de construir, cualquiera sabe. ¿Será que los perros votan?

Por cierto que si esto fuera el Un, dos, tres y Mayra Gómez Kent hubiese preguntado por promesas municipales se hubiera escuchado el sonido de la campana y una rima porque el PP ha dicho que quiere entoldar el Puente de Laletro (lo prometió ya en 2021, lo repitió en 2022 y lo ha tripitido ahora). «Lo sentimos se han equivocado, han repetido entoldado».

Sí compramos, cómo no, el nuevo paquete de medidas, 3,9 millones, que Gobierno, Junta y Ayuntamiento concederán a 59 edificios de viviendas del Santuario y San José Obrero para la instalación de ascensores; y el programa de rehabilitación energética del Parque Figueroa, que ha logrado para su primera fase una subvención europea de 5,1 millones de euros canalizada a través del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. También es una estupenda noticia que vayan a iniciarse en breve las obras en la antigua sede de la Audiencia Provincial, que albergará dos delegaciones de la Junta y devolverá a Ciudad Jardín el bullicio y la alegría que proporcionan los funcionarios a los bares cuando salen a desayunar. Hablando de ruido. Es curioso cómo al mismo tiempo que el equipo de gobierno anunciaba que la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios contarán con un nuevo sistema de comunicaciones, se gripaba la interlocución entre las plantillas de ambos cuerpos y el gobierno municipal. Nos esperan plenos convulsos en cuanto a auditorio se refiere.

En el apartado propagandístico hemos recibido estos días la visita de dos delegados del PSOE (Isabel González y Félix Bolaños, que amenazó con que habrá «romería de ministros» de aquí al 28M) y del coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, que animaron convenientemente a sus respectivas hinchadas. En el acto socialista, Rafi Crespín aprovechó para anunciar que el tren de cercanías del Valle del Guadalquivir inicia su recorrido mañana lunes y para arremeter contra la privatización de la sanidad; mientras que en el acto del PP se tildó de «bulo» la acusación sanitaria y se equiparó socialismo y corrupción, así en general.

Por último, lamentar que en la presentación del cartel de las fiestas de primavera, obra de Manuel Castillero, la realidad nos arruinara un titular: «El alcalde saca a su hija en el cartel de la Feria». Decepción en el tendido periodístico por el clickbait que no fue: la chiquilla se parecía, pero no era, oiga.