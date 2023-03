¿Cuáles son las zonas del casco histórico con más posibilidades de tener placas solares?

¿Cuáles son las zonas del casco histórico de Córdoba que tendrán más posibilidades de instalar placas solares cuando entren en vigor las medidas que prepara Urbanismo? De momento, solo los espacios que en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch) aparecen bajo el paraguas de la ordenanza de zona renovada son los que menos condicionantes tendrán para disponer de placas. A grandes rasgos, y teniendo en cuenta la división tradicional del casco distinguiendo entre Villa y Axerquía, en esta última es donde menos espacios hay de zona renovada y, por tanto, los que más difícil lo tendrán.

La Gerencia de Urbanismo prevé aprobar el miércoles, 22 de marzo, una propuesta que afecta a unas 400 edificaciones (el 10% de las existentes en el casco histórico), que se encuentran en zona renovada y que pueden aspirar a placas solares con declaración responsable, estudio de impacto visual e informe favorable de Urbanismo cuando salga adelante el protocolo que se va a elaborar. Por lo tanto, el estar en zona renovada no implica que se vaya a lograr autorización, hay que cumplir unos requisitos. Si no hay imprevistos, el primer paso se dará el día 22 y aún no se sabe la fecha en la que entrarán en vigor las medidas y, por lo tanto, podrá solicitarse la colocación de placas.

Las zonas

El plano del Pepch muestra entre las zonas renovadas, que son las que podrían beneficiarse de la colocación de placas solares mediante declaración responsable y permiso de Urbanismo, edificios, la mayoría plurifamiliares, que se encuentran en primera línea de Ollerías; en parte de Ronda de los Tejares, en la confluencia de esta con Manuel de Sandoval y en el cruce de la misma con Cruz Conde; en parte de la calle Caño; en Colón; y en la parte de María Auxiliadora que hay entre Ronda de la Manca y la plaza de Corazón de María. Posibilidades de placas tienen también bloques de gran parte de la manzana que conforman La Victoria, Ronda de los Tejares, Gran Capitán y Concepción; una pequeña parte de las existentes entre La Victoria y San Felipe y entre Gran Capitán y Cruz Conde; y algunos bloques de Gondomar y Jesús y María. Además, probabilidades tiene alguna edificación (pero pocas) de San Álvaro, Chirinos y plaza de los Carrillos.

El edificio del Ayuntamiento, ubicado en Capitulares, está en zona renovada y algún bloque de Alfonso XIII y García Lovera. Entre Duque de Hornachuelos y Claudio Marcelo hay también algún inmueble con posibilidades. Parte de Lope de Hoces y de La Victoria hasta la glorieta de la Cruz Roja podrían optar a placas y algún edificio (pocos) de Rodríguez Sánchez y Juan de Mena. No obstante, hay que tener en cuenta orientación e impacto visual.