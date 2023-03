La ordenanza de movilidad cumple un mes en vigor sin haber generado multas a la espera de que la gente se adapte

La nueva ordenanza de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible de Córdoba cumple un mes en vigor y, según informa el Ayuntamiento de Córdoba, todavía no ha generado ningún tipo de sanción. Si bien la Policía Local, con la norma en la mano, ya puede, por ejemplo, multar a quien vaya sin casco en patinete eléctrico o sancionar a quien deje aparcada la bicicleta donde no debe, de momento esas multas no se han producido. Como explican fuentes municipales, se ha decidido dejar un periodo de gracia para que la ciudadanía conozca la norma y se adapte a la misma. Y es que, aunque la ordenanza está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) desde el 17 de febrero y, por lo tanto, en vigor desde el día siguiente (al tiempo que ha sido protagonista de numerosas publicaciones en los medios de comunicación), se entiende desde el Ayuntamiento que debe existir este plazo de información y adaptación para que los cordobeses conozcan las normas y sepan cómo tienen que actuar, desde su papel de peatón hasta el de conductor de vehículos de distinta índole.

Esto no quiere decir que si alguien comete una imprudencia al volante de un coche, de un patinete o de una bicicleta no vaya a ser multado. En cualquier caso, la nueva ordenanza de movilidad traía consigo una serie de normas novedosas que eran más llamativas, sobre todo, en el apartado de los vehículos de movilidad personal y, dentro de estos, del patinete eléctrico. El patinete se ha convertido en protagonista del paisaje urbano de la ciudad y, para conducirlo, es obligatorio llevar casco. Esta norma está en vigor desde que la ordenanza se publicara en el BOP, pero no es raro ver a conductores de patinete sin este pertinente elemento de seguridad. Lo que está haciendo la Policía en estos casos es avisar de que el casco es obligatorio para que los conductores sepan que tienen que llevarlo y que de no ser así podrán ser propuestos para sanción. Atención conductores: ya está aquí la nueva ordenanza de movilidad de Córdoba El seguro del patinete, para julio La otra gran novedad en torno al patinete es la obligatoriedad de contar con un seguro a terceros para poder moverse sobre él en la ciudad. En este caso, esa norma cuenta con una moratoria que durará hasta junio, lo que supondrá que en julio ya habrá que tenerlo para poder circular sin ser sancionado. ¿Cuánto cuesta un seguro para patinetes en Córdoba? Otra de las claves para estos vehículos y también para bicicletas es por dónde pueden circular. Preferentemente, deben hacerlo por carriles bici y tienen prohibido hacerlo por zonas peatonales. Es decir, que la Policía Local puede multar a estos conductores si van por la acera. En el caso de que precisen acceder a estas zonas peatonales por diversos motivos, la preferencia siempre la tendrá el peatón, teniendo incluso estos conductores que apearse de la bici o del patinete cuando haya cierta aglomeración. Junto a estas normas hay muchas otras que regulan el tránsito diario de la movilidad de la ciudad, y que van desde las velocidades máximas que pueden alcanzar los vehículos hasta la prohibición para los coches de acceder a determinadas zonas. Las infracciones que pueden acarrear los incumplimientos se clasifican en leves, graves y muy graves. En el caso de que lleve implícita una detracción de puntos, el Ayuntamiento dará traslado a la Jefatura de Tráfico competente. Las infracciones leves serán sancionadas hasta con 100 euros, las graves con multa de 200 euros, y las muy graves con multa de 500 euros.