El coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, ha atribuido al "tesón" y la forma de hacer política de José María Bellido el logro de traer a Córdoba la base logística del Ejército. El dirigente popular ha arropado este mediodía al alcalde de la capital y candidato a la reelección en un acto de afiliados cordobeses celebrado con vistas ya a la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo.

En ese sentido, el coordinador del PP ha destacado que el objetivo de su formación en las próximas elecciones pasa por extender el éxito de los últimos comicios andaluces al resto de territorios y no renunciar a nada: "El PP en Andalucía está en condiciones de gobernar en cualquier sitio", ha asegurado, pese a admitir el arraigo del PSOE en la comunidad. "Confiamos en el cambio de ciclo", indicó.

Sobre Bellido, el coordinador nacional ha dicho que protagonizará una de las alegrías del PP en la noche del 28M y que es el "espejo en el que se miran muchos alcaldes". Además ha añadido que el alcalde del Córdoba se adapta como un guante al modelo de política que defiende Juanma Moreno, de "cercanía, con capacidad de trabajo y escucha y moderación", y ha atribuido a su tesón el logro de la base logística del Ejército.

El coordinador general del PP ha confrontado este modelo de hacer política, basado en la gestión, al modelo del Gobierno del PSOE, que no está con la gente --como dice el lema socialista-- sino "contra la gente". "Bellido es gestión y Sánchez es ideología; eso es el socialismo y esto el PP", concuyó.

Críticas a la política de Sánchez

El coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, también se ha referido en Córdoba a los temas de actualidad nacional. Entre otras cosas, ha señalado que Pedro Sánchez se merece "no una moción de censura, sino dos o tres", pero ha dicho que una moción se presenta para ganarla y no para reforzar al presidente del Gobierno, como cree que ocurrirá con la que formaliza Vox. Bendodo ha sostenido que el PP no está para "darle una victoria parlamentaria a Sánchez" ya que no hay mayoría suficiente para que prospere la moción, pero que "la gran oportunidad " para que los españoles se pronuncien la brindarán las elecciones municipales del 28M, "la verdadera moción de censura".

Por otro lado, el coordinador nacional del PP ha cargado contra el PSOE por el caso del 'Tito Berni' diciendo que el socialismo vuelve "a las andadas", como hizo en Andalucía, mezclando "festivales, drogas, comilonas, prostitución y socialismo". El dirigente popular tacha de "paripé" la comisión creada para investigar este caso de presunta corrupción, asegurando que el verdadero "escándalo" es que el PSOE "se niegue a destapar" y a esclarecer el asunto. En esta línea, Bendodo ha asegurado que el PSOE cuando llega al poder "se cree que es dueño del cortijo" y que la única diferencia entre este caso y los casos andaluces es que aquí "había dinero para asar una vaca y ahora son más prudentes y guardan el dinero en una caja de zapatos".

Por último, el coordinador nacional avanza que el PP va a pedir que se aclaren muchas cuestiones de este caso de supuestas mordidas a cambio de contratos y ha arremetido contra un gobierno "a palos" entre los socios de "la colisión que no coalición", que son capaces de llamarse "fascistas" y seguir unidos solo porque están "atornillados" al sillón.