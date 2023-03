La segunda fase de la reforma del Archivo finalizará a principios de 2024 y costará 1,1 millones

La segunda fase de la rehabilitación del Archivo Municipal de Córdoba concluirá, previsiblemente, en el primer trimestre de 2024 y tendrá un presupuesto de 1,1 millones de euros. La obra permitirá finalizar los trabajos de restauración iniciados hace casi cinco años, recuperar los patios y galerías del edificio, e intervenir en las medianeras, según ha detallado Carmen Chacón, arquitecta responsable del proyecto junto a Javier Valverde.

Estos profesionales han informado de los detalles de la actuación en una conferencia de prensa ofrecida por Salvador Fuentes, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba; Marián Aguilar, delegada municipal de Cultura, y la directora del Archivo Municipal, Ana Verdú.

La Plataforma de Contratación acaba de publicar la última fase de la reforma. Fuentes ha admitido que "lo hemos pasado regular con la liquidación de la primera fase y hasta que no se ha resuelto, no podíamos iniciar la contratación de la segunda". También ha detallado que los trabajos durarán ocho meses. "Tenemos dos meses para la adjudicación. Si no hay ninguna incidencia de baja temeraria, para mayo deberían empezar las obras de la segunda fase", ha avanzado.

En cuanto al proyecto, Carmen Chacón ha afirmado que "el objetivo fundamental es terminar la recuperación del edificio, un edifico histórico muy importante". En este sentido, ha explicado que en la primera fase de las obras "hemos tenido hallazgos que nos han hecho parar un poco la reflexión sobre lo que habíamos realizado para redactar el proyecto".

Patios y galerías

Así, la segunda etapa de la recuperación del Archivo "permite paliar algunas cuestiones. Los patios, en un primer momento, no se había planteado tocarlos, pero con la primera fase hemos detectado que todo el suelo de las galerías está sin aislamiento, que es lo que impide que los muros estuviesen verdaderamente aislados y cuidados". A esto ha añadido que "hemos descubierto que había problemas en el saneamiento bastante importantes y eso ha deteriorado bastante el pavimento del patio".

Por tanto, en los próximos meses se recuperarán las galerías y los dos patios. Carmen Chacón ha señalado que, "a su vez, tenemos la intervención con una fachada de un edificio limítrofe, que es el de los militares. No teníamos convenio con ellos para poder ejecutar el muro y ahora sí, podemos incluir en este proyecto la terminación de esa fachada". Esperan, asimismo, "terminar las actuaciones que quedaron sin concluir tras la marcha de la empresa anterior", ha indicado.

La arquitecta ha reivindicado que este "es un edificio que en sí hay que enseñar, aparte del gran legado documental que alberga", y ha destacado la portada, la piedra, la fachada, las cubiertas y el forjado. En resumen, esta profesional ha precisado que "la segunda fase conlleva la finalización de las actuaciones de restauración, la recuperación de todos los elementos de galerías y patios, y la actuación sobre las medianeras. Una vez que se concluya la restauración, todas las carpinterías, las pinturas, la finalización de esos pequeños encuentros entre muros y elementos restaurados". También contempla la dotación de vegetación en los patios.

Carmen Chacón ha recordado que "hemos datado el edificio entre el siglo XIII y el siglo XIV, que nosotros pensábamos que era posterior. Hemos datado, además, el edifico porque hemos encontrado elementos, portadas mudéjares, que son anteriores a la fecha que teníamos datado".

Marián Aguilar ha avanzado que la sede del Archivo albergará una sala de exposiciones del patrimonio documental "que también es un atractivo más para el propio edificio".

"Una digitalización masiva" para finales de mes

De su parte, Ana Verdú ha asegurado que "el Archivo espera anhelante volver a su casa" y ha reivindicado que "nunca un legado documental como el de Córdoba pudo tener mejor ubicación. El Archivo Municipal se encuentra en este edificio dese 1969".

Acerca de su historia, ha recordado que este espacio "ha sido casa solariega de familias aristocráticas que vinieron con Fernado III a la conquista de la ciudad y sus huellas están aquí". "Aquí estuvo también la casa de Leonor López de Guzmán, que da nombre a la cátedra", ha comentado, haciendo hincapié en que "la primera biografía que se conoce escrita por una mujer en España es de ella. Una mujer muy valiente, que partió el mayorazgo, algo inusual en la época, para darle parte a su hija. Esta casa es la Casa de los Hoces y de los Guzmanes. De ella (Leonor de Guzmán) son estas arquerías tan hermosas".

La directora del Archivo ha detallado que esta noble "nace en Calatayud y recordaba el Palacio de la Aljafería, que se inspira en la Mezquita. En un guiño histórico, ella, estando en la ciudad de la Mezquita, recuerda el palacio donde se crio con las hijas de Pedro I para esta parte del patio".

A preguntas de los periodistas sobre la dotación de medios en el Archivo, su responsable ha avanzado que "a final de este mes, gracias a una solicitud de fondos Next Generation de 115.000 euros, empezamos con una digitalización masiva. Ya tuvimos un Edusi para lo mismo, de expedientes de licencias de obras".

Así, acerca de la falta de escáner para reproducir documentos, ha aclarado que "el problema lo tenemos con los grandes planos. El escáner de rollo hace tiempo que no lo utilizamos. Es nocivo pasar por un rollo documentos y planos de los años 70 u 80. Gracias a estos proyectos, ya se hace con escáneres cenitales, que no tocan el papel. Ahora vamos a tener un gran empujón".

"Van a venir ocho personas de una empresa a digitalizar expedientes de licencias de obras mayores, que es lo que más requieren los ciudadanos", ha adelantado. Según ha manifestado, "en la documentación administrativa, el grueso de lo que piden los ciudadanos son los trámites que pide la Gerencia Municipal de Urbanismo para dar licencia de obras mayores, reformas, poner negocios, o lo que requiere la Junta para apartamentos turísticos".

Sobre la documentación histórica, ha precisado que "estamos en disposición de servir documentos desde 1241 hasta ahora de inmediato. Desde hace mucho tiempo, ha tenido un programa continuo de digitalización y fue pionero. Desde 1995 estamos digitalizando", ha afirmado.