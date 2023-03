El PSOE de Córdoba ha celebrado esta tarde un comité provincial extraordinario para la aprobación de sus listas de cara a las elecciones municipales del 28M, al que han asistido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. Los socialistas ratifican sus candidaturas, incluida la de la capital con Antonio Hurtado al frente, en un clima de concordia que contrasta con las fuertes disputas que hubo en la confección de las listas en 2019. Hace 4 años, un partido dividido peleó públicamente por encajar sus nombres en la candidatura de Córdoba encabezada por Isabel Ambrosio, e incluso tuvo que mediar Ferraz para resolver el conflicto.

El ministro Bolaños, que visita este viernes Palma del Río, garantizó que, por más que le duela a la derecha, va a haber "romería de ministros" en Andalucía de cara a las elecciones y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez se va a volcar con la comunidad para que el PSOE gane los comicios. "Nos jugamos mucho; nos vamos a dejar la piel para hacer campaña", aseguró el responsable de Presidencia que invitó a los socialistas a entrar en el cuerpo a cuerpo del debate y a confrontar los modelos de gestión y defenderse de "bulos y ataques" (el lema de la precampaña socialista dice Defiende lo que piensas): "Hablamos de lo que quiera la derecha y damos el debate ideológico donde quieran", puntualizó.

El ministro sacó pecho de los logros del Ejecutivo central y dijo que el PSOE tiene "el orgullo de haber mejorado este país" frente al modelo del PP que "enseña la patita" con la moción de censura y "apuesta por el modelo de privatización de la sanidad que aquí en Andalucía conocéis bien" y de la privatización de las pensiones.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, por su parte, animó a sus compañeros, una vez elegidas las listas, a centrarse en lo importante: el proyecto político del PSOE que tildó de "sólido y coherente con principios y valores". Asimismo recomendó a los candidatos que no se contaminen con "el ruido interesado" de los contrarios y llamó a la alegría porque, dijo, el PSOE "no es un partido de tristes, porque los tristes no ganan elecciones".

En esta línea, Juan Espadas sostuvo que las elecciones municipales se ganan "en el terruño" y pidió no caer en la trama de hablar "del chascarrillo nacional" ni de lo que dicten los programas y tertulias que "no mejoran la vida de nadie". Por último se dirigió a Antonio Hurtado para pedirle que "ni un solo voto de izquierdas se queden en su casa para que siga gobernando un alcalde de derecha", porque "cuando la extrema derecha está llamando a la puerta no toca la abstención".

El 45% de los candidatos son nuevos

Los socialistas presentarán el 28M listas en las 81 localidades de la provincia de Córdoba (77 municipios y 4 ELA), con un porcentaje de renovación de sus número 1 del 45% (32 candidatos se presentan por primera vez a unas elecciones), de los que 15 son menores de 40 años. El PSOE gobierna 43 de los 77 municipios de la provincia (el 56%), de ellos 33 con mayoría absoluta.

La secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, explicó que presentan "unas candidaturas renovadas y con nuevas caras preparadas para un tiempo nuevo en el PSOE de Córdoba, un nuevo tiempo en el que estaremos, más si cabe, con contacto con nuestras bases y con la calle, escuchando sus problemas, demandas y retos, y dándoles respuestas con ellos desde los gobiernos locales, que serán también los gobiernos de la gente, los ayuntamientos de la gente”.

El comité provincial ha aprobado hoy las candidaturas de los 70 municipios de Córdoba de menos de 20.000 habitantes, mientras que las de las 6 localidades de más de 20.000 irán mañana al comité regional del PSOE de Andalucía, y la de la capital, al ser de más de 50.000 habitantes, se refrendará en el comité federal del PSOE el sábado.