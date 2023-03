Dos de los carriles bici proyectados por el Ayuntamiento están a la espera del acuerdo vecinal

Las obras de construcción de los cuatro carriles bici proyectados por el Ayuntamiento de Córdoba aún no han empezado aunque los proyectos ya han sido adjudicados por lotes a las empresas correspondientes. Según ha informado el concejal de Movilidad y Tráfico, Miguel Ángel Torrico, los carriles de la Carretera de Palma o de Electromecánicas y el puente de El Arcángel podrían empezar pronto, ya que no necesitan modificaciones, si bien no ha podido concretar la fecha prevista para su inicio.

Respecto a los carriles bici de la avenida de Manolete y del Puente de San Rafael, Torrico ha explicado que el proyecto de la zona de Poniente ha sido modificado por la Gerencia de Urbanismo y que están a la espera de la respuesta de los vecinos. En concreto, el carril que unirá los dos extremos del Puente de San Rafael, «está pendiente de aceptación de la propuesta presentada, con peatones por un lado y carril bici por otro» tras la reunión celebrada con el Consejo del Movimiento Ciudadano. El presidente de este órgano, Juan Andrés de Gracia, ha expuesto sobre este tema que la ejecución de esos dos proyectos, el de avenida de Manolete y Puente de San Rafael, están pendientes de una nueva reunión con los distritos Sur y Poniente donde se les concrete cuáles son los cambios contemplados por Urbanismo. Urbanismo licita el entoldado del puente que conecta con Electromecánicas Respecto al carril bici de la zona de Electromecánicas, ha indicado, «no tiene tanto problema» y que están satisfechos con que se haya proyectado la instalación de un toldo, mientras que en el caso del carril de El Arenal, los vecinos se quejan de que el trazado tal y como está previsto «coge parte de la zona de jardín, que está señalizada como tal». Además, tienen dudas de si también restará parte del acerado «porque no conocemos aún el proyecto definitivo». De momento, el Consejo del Movimiento Ciudadano solo tienen constancia de que se ha firmado el plan de Seguridad y Salud, paso previo a la puesta en marcha de las obras, de los carriles de El Arenal y carretera de Palma. Cabe recordar que esta misma semana la Gerencia de Urbanismo ha anunciado la licitación de los toldos en la margen sur del paso elevado del tren que se encuentra en la Carretera de Palma, un puente que conecta Electromecánicas y Miralbaida en cuya margen derecha se habilitará el carril bici. Los cuatro carriles bici proyectados por el Ayuntamiento de Córdoba tienen como objetivo completar tramos ya existentes cuyo trazado se ve interrumpido en terminados puntos para que tengan continuidad.