Se buscan camareros y cocineros en Córdoba

Llevan semanas o meses buscando personal para sus restaurantes y no saben cómo cubrir las vacantes pese a ofertar contratos a jornada completa con salario acorde a convenio. Es la queja que se viene repitiendo en el ámbito de la hostelería en Córdoba, que algunos han llevado a las redes sociales. Alfredo Romeo, propietario de Mirador del Río, con tres locales en la ciudad y cuatro puestos por cubrir (info@elmiradordelrio.net). «La semana pasada llamamos a 25 personas y más de la mitad está cobrando una paga y solo quieren trabajar sin cotizar», asegura, «del resto, pudimos fijar condiciones con tres, de las cuales solo una vino a trabajar, otra no pudo porque su perro estaba malo y otra no respondió al teléfono».

Según su testimonio, «no se trata de encontrar cocineros o camareros sino personas con responsabilidad y actitud porque la técnica se aprende fácilmente; el problema no es el sueldo aunque todo el mundo quiera cobrar más». En su opinión, trabajar en la hostelería ha sido durante años una salida interesante para mucha gente, con y sin experiencia, que aprendía un oficio y trabajaba por horas viernes, sábado y domingo mientras estudiaba o como complemento, pero ahora «la hostelería se ha demonizado y nadie quiere trabajar los fines de semana porque se les provee de una paga y no lo necesitan».

El convenio de hostelería marca que un camarero o cocinero de base cobre por hora 7,51 euros y si tiene pagas extra prorrateadas, 9,31 mientras la primera hora extra tiene recargo del 50% y el resto un 75%. Quien trabaje a jornada completa debe cobrar unos 1.260 euros netos con pagas prorrateadas, por encima del salario mínimo interprofesional, un sueldo que a muchos les parece insuficiente. «Viene gente sin ninguna experiencia que quiere cobrar como quien lleva diez años en el sector», señala, «no encontramos profesionales ni en el Servicio Andaluz de Empleo ni en las empresas de trabajo temporal porque la escasez es algo generalizado, a pesar de que el puesto de camarero, por ejemplo, es extraordinario por la cantidad de habilidades que se desarrollan». Ofrecer sueldos más altos no es la solución, según Romeo, «no hay más que ver las subidas que estamos soportando en las materias primas, el precio de la cerveza ha aumentado un 50%, igual que los seguros sociales».

La Cuchara de San Lorenzo también está buscando personal de sala y cocina desde hace dos meses (info@lacucharadesanlorenzo.es). «Buscamos personas que sepan lo mínimo, llevar una bandeja, abrir un vino, pero no hay gente que sepa, ni siquiera los que salen de la escuela de hostelería», asegura, «los que estudian hostelería aspiran a opositar y ser profesores, no a trabajar en un restaurante». En su opinión, «aunque haya gente muy válida, no es la mayoría, gran parte de la juventud tiene muy poco pellejo».

José Luis y Pedro Salcedo, después de años trabajando en la taberna de San Cristóbal, tienen previsto abrir a final de mes su propia taberna, Salcedo, en la calle Nuestro Padre Jesús Caído, recuperando el negocio familiar que cerró, pero aún no han cubierto todos los puestos (info@hermanossalcedo.com). «Buscamos aptitud y ganas de trabajar, no importa si no tienen experiencia porque nosotros los formamos», comenta José Luis, «ya tenemos una parte de la plantilla, pero es verdad que la mitad de los curriculums que recibimos están cargados de condiciones para trabajar». Confían en reclutar al resto de aquí a la inauguración. «Muchos trabajadores valoran que a nosotros nos gusta enseñar y estamos mano a mano con nuestros trabajadores, no dirigimos la taberna desde fuera», afirma.

También Lola Jiménez, gerente de los dos El Poema, Alpiste y La Cuarta encuentra el mismo problema (lolajimenez@hotmail.es). «Buscamos personal a jornada completa desde hace un año y he podido ver a unas 50 personas, pero no hay gente cualificada», afirma, «si alguien te dice que es cocinero y no sabe hacer un salmorejo o un rabo de toro... o que es camarero y desperdicia medio barril hasta que aprende a echar una caña, mal vamos». Asegura que el sueldo no es un problema. «Yo pago bien a mis trabajadores porque me interesa que quien sabe trabajar se quede conmigo, por eso tengo personas que llevan 12 años conmigo, desde el principio», afirma, «pero vienen muchos que se creen que saben hacer de todo y no es así», señala, «parece que todo el mundo puede ser camarero o cocinero, pero se necesitan unos conocimientos y si no los traes, hay que enseñarte y eso cuesta dinero».

La situación de los restaurantes de Córdoba no es distinta a la de otras provincias. La patronal de hostelería de Cádiz, Horeca, informado de que están negociando la contratación de trabajadores de las escuelas de hostelería de Marruecos para cubrir los puestos que se necesitarán de cara al verano. En la costa, las necesidades de personal de hostelería son mayores en la temporada turística. La propuesta le ha valido críticas a izquierda y derecha del arco político.

En Córdoba, el presidente de Hostecor, Fran de la Torre, confía en que no sea necesario plantear una solución de este tipo, aunque insiste en que «la cosa está muy difícil para conseguir profesionales», afirma, «tampoco en el SAE los encuentras».