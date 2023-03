Cuando viajamos con frecuencia, es inevitable no pensar en el desembolso económico y temporal que conlleva dicho traslado. Ya sea para acudir a tu lugar de trabajo, a tu centro de estudios o para visitar a un familiar, existen diferentes medios de transporte que facilitan este tipo de trayecto. De hecho, ¿sabías que el tren es una de las mejores opciones para viajar? Es seguro, rápido, ecológico, confortable y sobre todo, económico.

El tren es uno de los medios de transporte más seguros, cómodos, sostenibles y económicos.

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó para este año mediante Real Decreto-Ley la prórroga de la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Esta ampliación es consecuencia de los buenos resultados obtenidos tras la implantación, por primera vez, de esta medida en 2022. El objetivo es fomentar el transporte colectivo y reducir el uso del vehículo privado. También se pretende disminuir nuestra dependencia energética y, por ende, la huella de carbono.

En Córdoba, más de 21.000 ciudadanos se han beneficiado este año de los abonos gratuitos para los trenes de MD y de los descuentos del 50% en los trenes Avant. Estos datos confirman la confianza y apuesta de los cordobeses y cordobesas por el uso frecuente de este medio de transporte. Y es que, viajar nunca había sido tan sencillo. Entre enero y febrero de 2023, se han emitido en la provincia 15.300 abonos gratuitos para viajar en trenes de Media Distancia y 6.000 títulos multiviaje con descuentos del 50% para trenes Avant. Ambos abonos están destinados a las personas que utilizan el tren como medio de transporte habitual entre dos destinos.

Trenes beneficiados en Córdoba

Durante los días laborables, Renfe dispone de 48 trenes de Media Distancia en los que se puede utilizar el citado abono. El título es válido tanto para los trayectos de Villarrubia - El Higuerón – Córdoba – C. Rabanales – Alcolea, como para el de Sevilla – Córdoba – Jaén.

Entre Córdoba y Puente Genil, 600 personas se han beneficiado de los títulos Avant.

Respecto a los trenes Avant, el descuento del 50% incluye un total de 24 trenes que forman parte del recorrido Sevilla – Córdoba – Málaga y Sevilla – Córdoba – Granada. En el caso de Córdoba, los pasajeros pueden viajar hasta las paradas intermedias que están situadas en Puente Genil, Antequera y Loja. El trayecto Sevilla-Córdoba es el más demandado en la provincia, ya que se han emitido más de 3.600 abonos.

Condiciones de uso de los trenes MD

Los pasajeros que decidan adquirir los abonos gratuitos de Renfe deben saber que su validez es cuatrimestral para trenes de Media Distancia y que es imprescindible elegir en el momento de la compra las dos estaciones, de origen y destino, entre las que va a transitar. Asimismo, el abono es unipersonal, para viajes ilimitados de ida y vuelta, en trenes autorizados y con la opción de realizar un máximo de cuatro viajes al día.

Renfe ofrece 48 trenes diarios de Media Distancia en Córdoba donde se pueden utilizar los títulos gratuitos.

Por último, es obligatorio formalizar cada viaje (concretar día, tren y hora) previamente a cada desplazamiento o cambiar/anular el viaje si fuese necesario. Para conseguir el título, los interesados pueden dirigirse a los puntos habituales de venta y abonar una fianza de 20 euros que se devolverá al finalizar los cuatro meses de validez del título. Eso sí, los usuarios han tenido que realizar un mínimo de 16 viajes antes del 30 de abril.

Condiciones de uso trenes Avant

Durante 2023, los viajeros de este servicio de transporte ferroviario se beneficiarán de una reducción del 50% en el precio de los abonos adquiridos. Los pasajeros, además de registrarse en la página web de Renfe y en su ‘app’, deben tener en cuenta los periodos de validez y utilización de los títulos, ya que varían según el tipo del mismo (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10-45). Los títulos Avant también se consiguen a través de los canales de venta habituales de Renfe.

El trayecto Avant Sevilla-Córdoba, con 3.600 títulos, es el más demandado para los abonos con 50% de descuento.

Billetes sencillos

El precio de los billetes sencillos de Media Distancia Convencional y Avant para los usuarios que ocasionalmente viajan en Renfe a través de un título único, siguen congelados desde 2018. De esta forma, tras prorrogar la gratuidad y los descuentos del transporte público para pasajeros habituales, el Gobierno ha decidido no revisar las tarifas. Con ello, se pretende fomentar el uso del transporte público colectivo, promover la movilidad sostenible y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Con esta medida, los ciudadanos también pueden hacer frente a los altos costes de la energía que, principalmente, ha impactado en la movilidad cotidiana.