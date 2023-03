El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este lunes que "prefiero ir a darle explicaciones al juez o a la jueza, antes que lamentar una tragedia o tener que dar una mala noticia". Estas han sido sus palabras al ser preguntado por la querella interpuesta por la promotora del festival Crazy World contra la Gerencia de Urbanismo, después de que este organismo haya suspendido la celebración del evento por "falta de seguridad".

Fuentes ha detallado que adoptó esta decisión tras recibir un informe suscrito por intendentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, también respaldado por la Guardia Civil, "que no aconsejan que se celebre ese evento ahí", ha señalado en referencia al recinto ferial de El Arenal. La decisión del Ayuntamiento se conoció dos días antes de la celebración del festival, programado para el pasado 11 de febrero, cuando ya se habían vendido, según los organizadores, más de 5.000 entradas.

Peligro por la proximidad de la autovía

Acerca de los argumentos de las fuerzas de seguridad, el presidente de la GMU ha manifestado que "el último es la celebración de un partido de fútbol, pero después hay cuatro que son muy sólidos". Así, ha hecho referencia a la anterior edición del festival el pasado septiembre, con "chavales transitando por la autovía (que está junto a El Arenal) de noche y en mal estado".

Fuentes ha asegurado que "aquí no ha habido ninguna infracción administrativa" y ha insistido en que el Ayuntamiento ha adoptado una decisión "responsable". De este modo, ha indicado que "lo que hemos hecho es anteponer la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas al interés particular y de negocio. Con los informes técnicos que desaconsejan la autorización de ese evento, no tengo más remedio que hacer lo que he hecho, no autorizarlo". A esto ha añadido que "en ningún momento del procedimiento hay ningún informe que opine lo contrario de lo que se ha hecho".

En sus declaraciones a la prensa, se ha preguntado "qué hubiese pasado si no atiendo el informe y autorizo el festival, y me encuentro con un problema a las cuatro de la mañana de un niño atravesando la autovía? ¿Quién le da el pésame a la madre?".

El concejal de Urbanismo ha avanzado que "ya no vamos a hablar más de esto" y ha precisado que "serán la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local quienes pondrán en conocimiento del juez atestados que yo no conozco. Si ellos tienen razones suficientes y contrastadas de que el evento no se podía realizar allí, tengo que hacer lo que me dicen los cuerpos de seguridad", ha insistido.