Iryo, primer operador privado español de Alta Velocidad participado por los socios de Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia que comenzó a operar el 25 de noviembre, ha anunciado una nueva promoción con motivo de su próxima llegada a Andalucía a través de la cual pone a la venta 250.000 billetes flexibles a 18 euros para viajar en cualquier fecha de 2023. La promoción estará disponible hasta el próximo 26 de marzo.

La compañía, que aterrizará en la comunidad el próximo 31 de marzo conectando las ciudades de Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga, va a convertirse en el primer operador privado de Alta Velocidad en llegar a esta comunidad autónoma cumpliendo un hito y haciendo visible el proceso de liberalización ferroviaria. Además, durante 2023, Iryo va a seguir desplegando su hoja de ruta y abriendo nuevos destinos. Antequera y la conexión con Alicante y Albacete llegará el próximo 2 de junio, y Tarragona será el siguiente destino con el que completará su despliegue de operaciones el día 15 del mismo mes.

El operador va a seguir aumentando sus frecuencias con el objetivo de consolidar las rutas que ya tiene disponibles hasta tener el 100% de su flota en operaciones en septiembre de 2023. Según la compañía, se trata de una oferta personalizada que se adapta a las necesidades de cada viajero". Bajo la premisa de revolucionar la Alta Velocidad española, Iryo ha creado una experiencia de viaje a bordo del sector ferroviario basada en la personalización, la flexibilidad y una oferta gastronómica propia de primer nivel. La flota está formada por 20 trenes ‘Frecciarossa’ de última generación, que son los más sostenibles del mercado.

Su interior está dividido en cuatro zonas de confort dirigidas a todo tipo de viajeros y diferenciadas en función de las necesidades de cada pasajero -Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular e Inicial-, de las cuales las tres primeras están orientadas al sector corporativo. La clase ‘Infinita Bistró’, caracterizada por los servicios más premium se sitúa como la primera opción para este segmento junto a la denominada ‘Singular Only YOU’, que posee espacios de trabajo en grupo o en individual. La tercera clase está diseñada para el viajero de negocios que busca la mejor relación calidad-precio es la ‘Singular’. Con trenes a primera hora para que los viajeros puedan llegar a destino y aprovechar la jornada laboral, la oferta de Iryo se complementa con la ‘Inicial’, la más económica sin renunciar al mejor servicio y confort de serie ya que todas las clases cuentan con reposabrazos individuales equipados con enchufes USB y estándar.