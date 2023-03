"Chat GPT es una oportunidad para el aprendizaje en escuelas e institutos cordobeses"

Rafael Luque es presidente de Asadipre, la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Infantil, Primaria y Residencias Escolares de la enseñanza pública de Córdoba. Bajo su criterio, la introducción de la herramienta de inteligencia artificial Chat GPT, más que un riesgo por posibles plagios o copias, es "una oportunidad para el aprendizaje".

¿Como ven desde Asadipre Córdoba la aparición de herramientas informáticas como chat gpt?

Desde Asadipre pensamos que, como cualquier recurso, es una oportunidad para el aprendizaje. Dependiendo del nivel de competencia digital de cada docente, el uso -o no uso- de Chat GPT será provechoso o no. En cualquier caso, veo con preocupación el hecho de que los docentes puedan dejar pasar la oportunidad de cononcerlo, ya que lo que no conoces no puedes aprovecharlo.

Ven con temor, con suspicacia, con esperanza...que reacción tienen ante este tipo de evolución de la inteligencia artificial?

La aparición de nuevos recursos y herramientas no se puede ver como temor, sino como oportunidad. Las opiniones catastróficas vertidas en diferentes medios en relación al uso de la inteligencia artificial, y concretamente de chatgpt, por parte del alumnado, se basan en posicionamientos metodológicos, que ya, desde hace años, han debido comenzar a superarse y que siguen poniendo el foco en el paradigma de los contenidos y colección de saberes. La principal función de la Escuela es dotar al alumnado de las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad en que les va a tocar vivir. Si en dicha sociedad el aprendizaje líquido, el uso de las TIC y su conversión en TEP, así como la IA van a ser herramientas básicas, el alumnado, ineludiblemente ha de comenzar a usarlas. En este sentido, ha de existir una firma apuesta por la capacitación docente para la integración de estas herramientas en el día a día del aula.

¿Cómo creen que afectarán en el aula, en el día a día del profesorado y del alumnado?

Debemos acostumbrarnos a tratar con la IA, de la misma forma que nos hemos habituado a las PDI o a los contenidos digitales y las plataformas.

Conocen casos de compañeros profesores que estén usando en positivo estás herramientas? Son el futuro de la educación?

Hay profesorado que está implementando experiencias de trabajo por competencias que usan no sólo IA, sino robótica, TEP y otros muchos enfoques que intentan dar respuesta los cambios de modelo social que estamos viviendo. No podemos hablar de que la IA sea el futuro de la educación, sino que desde ya, desde el presente, se deben ir integrando en la realidad de nuestros centros educativos. Aventurarnos a decir que son el futuro, con los profundos cambios que se producen de forma constante es muy osado, pero puede que, a nivel social y, por ende y de forma obligatoria, a nivel escolar, supongan en punto de inflexión tan grande como en su día supuso la democratización y accesibilidad del uso de Internet.

Creen que pueden ser un incentivo para que los alumnos tengan 'inputs' novedosos y creativos con los que se enganchen a los temas de estudio?

Hablar del término novedoso en Educación es algo muy arriesgado, pues, por ejemplo, y en la actualidad, se sigue hablando de metodologías innovadores a estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, de la cual existen referencias bibliográficas del año 1919. Los cambios en educación son lentos pues en torno a ellos hay mucho de creencias implícitas e intereses de diferente índole. No obstante, y tratando de responder, el uso de este tipo de recursos siempre será un incentivo para el alumnado, pues les conecta realmente con la sociedad, esa para la que han de preparase y ante la cual han de mostrarse competentes.

Ven posible que herramientas como Chat GPT acaben siendo integradas en los nuevos modelos de aprendizaje?

Sin duda, deberían hacerlo, pues, como ya hemos dicho, la principal función de la escuela es preparar al alumnado para desenvolverse en la sociedad en que van a vivir, aún sin saber como será dicha sociedad en unos años. No podemos cometer el mismo error que en su día ocurrió con el uso e dispositivos móviles que aún hoy en día y por temas de seguridad y protección de datos, están en tela de juicio en muchos centros educativos. Nadie está preparando al alumnado a usar sus móviles y todo lo que ellos suponen y nos estamos encontrando con verdaderos problemas de calado emocional debido a ello. Si con herramientas de IA hacemos lo mismo, puede que las consecuencias sean aún peores.

¿Cuáles son sus conclusiones personales sobre este salto tecnológico y su desarrollo en la educación cordobesa?

En definitiva, este cambio dependerá de las metodologías de trabajo con la que nos acerquemos a la IA. Probablemente el alumnado se enganche bastante más que algunos docentes, ya que su curiosidad trabajará por nosotros. Pero deberá estar guiado el proceso para evitar los cortaypega. Además dependerá del nivel del alumnado. No se puede generalizar ya que el alumnado de primaria es muy diferente al de secundaria y bachillerato. Y sus intereses y necesidades también lo son.