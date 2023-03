El fantasma de la huelga de los trabajadores de los museos municipales de la pasada Semana Santa en Córdoba sobrevuela el horizonte por la falta de resolución del conflicto laboral que dio pie a aquellos paros. El año pasado, la falta de acuerdo entre la parte sindical y la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, en manos del PP, por el cómputo de la jornada laboral llevó a que la plantilla secundara paros y mantuviera cerrados los espacios museísticos municipales los días 14 al 17 de abril del 2022, en plena Semana Santa. Esos días no abrieron al público el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Museo Julio Romero de Torres, Museo Taurino, la Posada del Potro y los Baños Califales.

Desde el sindicato CCOO, la secretaria de Acción Sindical en Capitulares, María José Víbora, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que no permita que "se agrave el caos por las elecciones municipales en las distintas áreas municipales, especialmente aquellas que mantienen mucha relación con los colectivos ciudadanos". El sindicato cuestiona qué va a hacer el gobierno municipal los días 3 de abril y 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo, lunes respectivos y día de cierre en los museos municipales, casi un año después de la huelga "sin que se haya abordado el problema" de estos empleados.

CCOO lamenta que a estas alturas del mes de marzo sigan sin tener los horarios de estos trabajadores, y que la única solución que haya dado el equipo de gobierno por ahora pasara por haber firmado "in extremis un decreto para la apertura del lunes 27 de febrero, con vigilancia privada y entrada gratis, hecho que no se recoge en la Ordenanza Fiscal 411", denuncia el sindicato que recuerda que esa gratuidad solo está prevista el día 28 de febrero así como otros días por motivos protocolarios, de promoción y difusión de la ciudad. En este sentido, el sindicato pide a la delegada de Cultura, Marián Aguilar, que acomode el servicio al al personal que tiene y sostiene que "no es concebible que existan 4 puestos directivos y 2 para ejecutar, es decir, la pirámide en sentido inverso" y faltan empleados en la base de dicha pirámide.