El Pleno de Córdoba aprueba subidas salariales para los concejales, cargos de confianza, directivos, personal laboral y eventual

El Pleno de Córdoba ha dado luz verde esta mañana a subidas salariales del 2,5%, que es el incremento recogido en los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos, de la que se beneficiará tanto el personal laboral y eventual del Ayuntamiento de Córdoba, como los políticos, el personal directivo y los cargos de confianza del equipo de gobierno. Sin embargo, en este incremento no se ha contemplado aún la subida de los funcionarios del Ayuntamiento, pese a estar aprobada desde el 1 de enero en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las subidas han sido votadas a favor por PP, PSOE y Cs y los votos en contra de IU, Podemos y Vox en el caso de los salarios de capitulares y cargos directivos. Vox también ha votado en contra de la subida del personal laboral y el eventual, al entender que antes debía haberse aplicado la de los funcionarios, al igual que el concejal no adscrito, David Dorado. Este punto del orden del día ha crispado los ánimos de los asistentes al pleno, que han interrumpido en numerosas ocasiones las votaciones. “Más trabajadores menos asesores”, ha sido el grito de los colectivos que protestaban hoy en el salón de plenos —porteros y bomberos fundamentalmente—, o “quién se fía de José María”. Finalmente, el alcalde José María Belllido ha ordenado un receso, en el que se ha desalojado a los bomberos y a los trabajadores de la CGT.

Controversia o demagogia

El orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo incluía varios dictámenes de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, Hacienda y Administración Pública para la aprobación de la masa salarial máxima del personal laboral para el ejercicio 2023, en la cantidad de 9.507.052,44 euros; para la aprobación de las tablas retributivas correspondiente a 2023 para el personal Capitular y para el personal directivo; así como la tabla retributiva correspondiente a 2023 para el personal eventual del Ayuntamiento de Córdoba. En total, estas subidas supondrán 9.613.067,91 euros más de gasto este año para las arcas municipales.

De este modo, el Pleno ha aprobado la subida salarial para los capitulares y cargos directivos con los votos a favor de los grupos municipales Popular, Socialista y Ciudadanos y el voto en contra de los grupos municipales IU, Vox, Podemos y el concejal no adscrito. “La subida de sueldo de concejales y asesores cuando no es imperativo por ley no se justifica a dos meses del mandato”, dijo la portavoz de Vox, Paula Badanelli. El portavoz de IU, Pedro García, y el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, han acusado de “demagógica” a la edil de Vox porque, han recordado, esta formación vota en contra del incremento del salario mínimo en el Congreso y la han invitado a renunciar a la subida de su propia nómina. El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, insistió en la legalidad de la subida y en que está contemplada por la ley.

Lo que cobrarán los capitulares

Así, en 2023, el alcalde de Córdoba que cobró en 2022 62.278,03 euros brutos anuales percibirá este año un incremento de 1.556,95 anuales, por lo que cobrará 63.834,98 euros. Los concejales que ostenten una tenencia de alcaldía pasarán de cobrar 56.423,57 euros a cobrar 57.834,16 euros (1.410,59 más); mientras que los portavoces pasarán de percibir 53.230,36 euros a cobrar 54.561,12 (1.330,76 euros más). Los concejales delegados, por su parte, pasarán de cobrar 52.165,82 a 53.469,97 euros (1.304,15 euros más) y los concejales sin delegación, 46.922,56 euros (1.144,45 euros más que en 2022). En total se autoriza una subida salarial de un 2,5 % para el personal capitular que supondrá un incremento de 34.199,21 euros en 2023.

Lo que cobrarán el personal directivo y los cargos de confianza

Por su parte, también se aprueba la subida del 2,5 para el personal directivo y cargas de confianza, que supondrá un incremento para las arcas municipales de 40.873,59 euros. De este modo, los directores o gerentes de empresas y organismos municipales cobrarán en 2023 71.912,04 euros brutos anuales; el presidente del CREAM, 71.223,88 euros; los directores generales, 63.695,71 euros; los coordinadores generales, 60.283,41 euros; y los titulares del órgano de gestión tributaria y planificación económica, 68.335,80 euros.

Lo que cobrará el personal eventual

Por último se aprueban las retribuciones del personal eventual conforme al incremento del 2,5%, que supondrá un aumento del gasto de 30.942,67 euros. Dentro del personal eventual se encuentran los jefes de gabinete, que pasan de cobrar 44.968,88 euros a 46.093,10 euros (1.124,22 más); los jefes de gabinete de primera tenencia de alcalde, cobraban en 2022 40.737,44 euros y cobrarán 41.755,88 este año ((1.018,44 más); los jefes de comunicación 41.755,88 euros (1.018,44 euros más); los asesores de comunicación 38.698,20 euros (943,86 euros más) los asesores de gabinete, 38.698,20 euros (943,86 más); los coordinadores, 38.698,20 euros; los asesores de grupo, 35.935,23; los administrativos, 29.759,79 euros, y por último, los auxiliares administrativo 26.412,13 euros brutos anuales.