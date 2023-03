El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha triplicado, en cuatro años, el número de pacientes en diálisis peritoneal domiciliaria, un tratamiento que permite a los usuarios llevar una vida mucho más cómoda, pese a padecer alguna enfermedad relacionada con el riñón. El hospital ha ofrecido este dato coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, que se celebra todos los años el segundo jueves del mes de marzo, y lo ha hecho en el Centro de Diálisis Perpetuo Socorro.

Como ha indicado la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, hace cuatro años se puso en marcha una consulta de enfermería especializada en Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), que busca tratar a los pacientes con enfermedades del riñón de una forma personalizada. Coincidiendo con la puesta en marcha de dicha consulta, se ha percibido un aumento de aquellos pacientes que optan por la diálisis peritoneal en casa, y no por hemodiálisis, pasando en cuatro años de un porcentaje de un 17,4% a un 55,06%.

La jefa de servicio de Nefrología del Reina Sofía, Sagrario Soriano, ha señalado, por su parte, la importancia de dar visibilidad a la enfermedad renal, que considera que es una "desconocida" para la sociedad, a pesar de que afecta a un 15% de la población nacional y de que registra "una mortalidad en aumento".

Las claves del tratamiento de la enfermedad renal

Soriano ha explicado que en el Reina Sofía se siguen tres líneas básicas para abordar este tipo de patologías. La primera, ha detallado, es centrarse en la detección precoz, trabajando para ello mano a mano con la Atención Primaria. En este punto, ha agregado que se realizan cribados a pacientes (a través de análisis de sangre y orina) que puedan estar en riesgo de sufrir una enfermedad renal, como diabéticos, hipertensos o mayores de 65 años.

La segunda línea se asienta sobre ese tratamiento más personalizado una vez se ha detectado la enfermedad. Con asesoramiento de los expertos, el paciente puede elegir el tratamiento de diálisis que puede recibir. Para Soriano, el más adecuado sería el domiciliario, teniendo en cuenta la libertad que da eso al usuario. En el caso de que no se pueda, pueden recibir el tratamiento en los centros establecidos para ello. En este punto, la jefa de Nefrología del hospital ha informado de que el Reina Sofía atiende a 6.000 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y cada vez se aplican más tratamientos de diálisis, iniciándose en el último año un total de 111 tratamientos.

La última línea es el trasplante renal, del que este año pasado se batieron récords. Soriano ha apuntado que en 2022 hubo 111 pacientes trasplantados de riñón, de los cuales 11 fueron de donante vivo, un aspecto que se quiere potenciar para mejorar aún más las cifras. En lista de espera, ha concretado, hay 80 pacientes y la media de tiempo en esa lista es de un año o año y medio, dependiendo del grupo sanguíneo.

Objetivo final: trasplante

Por su parte, el jefe de sección de diálisis del hospital Reina Sofía, Alejandro Martín Malo, ha incidido en que el objetivo básico en estos pacientes es el trasplante. Si no es posible, ha añadido, lo mejor es el tratamiento domiciliario y si tampoco se puede, el tratamiento en un centro periférico del hospital. Para los pacientes que no pueden ser trasplantados, el objetivo de los profesionales es que tengan más calidad de vida y un mayor índice de supervivencia.

Según ha indicado Martín Malo, el porcentaje de supervivencia en pacientes en diálisis es de un 15%, un porcentaje que se ha mantenido estable en los últimos años.

Por último, el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón en Córdoba (Alcer), José María Reifs, ha valorado que el Día Mundial del Riñón se haya celebrado en el centro de diálisis, pues es un espacio, ha dicho, en el que él mismo "he pasado diez años y he hecho compañeros y amigos". Reifs también ha pedido recordar a aquellas personas que tienen enfermedades renales y viven en condiciones no óptimas para los tratamientos, como quienes puedan verse afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia.