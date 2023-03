Así quedan las nóminas de los concejales, el personal de confianza y los directivos del Ayuntamiento de Córdoba en 2023

Con la subida salarial aprobada en el pleno del 7 de marzo, las nóminas de los capitulares se incrementarán un 2,5%, al igual que las del personal directivo y los cargos de confianza del actual equipo de gobierno. El incremento afecta también al personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba, pero aún no se le ha aplicado a los funcionarios de la casa a pesar de estar aprobado por ley en los Presupuestos Generales del Estado desde el 1 de enero. La aprobación de esta subida ha generado debate entre los grupos municipales. PP, PSOE y Cs han apoyado el incremento, mientras que IU, Vox, Podemos y el concejal no adscrito David Dorado han votado en contra de subir el sueldo de los concejales y el personal directivo. Vox y Dorado votaron también que no a la subida salarial del personal laboral.

El Pleno de Córdoba aprueba subidas salariales para los concejales, cargos de confianza, directivos, personal laboral y eventual Lo que cobrarán los capitulares Tras el incremento, el alcalde de Córdoba que cobró en 2022 62.278,03 euros brutos anuales en 2022 percibirá este año 63.834,98 euros (1.556,95 euros más); mientras que los concejales que ostenten una tenencia de alcaldía pasarán de cobrar 56.423,57 euros a cobrar 57.834,16 euros (1.410,59 más). Los portavoces pasarán a cobrar 54.561,12 (1.330,76 euros más); los concejales delegados, por su parte, 53.469,97 euros (1.304,15 euros más) y los concejales sin delegación, 46.922,56 euros (1.144,45 euros más que en 2022). En total se autoriza una subida salarial de un 2,5 % para el personal capitular que supondrá un incremento de 34.199,21 euros en 2023. Lo que cobrarán los directivos Por su parte, también se aprueba la subida del 2,5 para el personal directivo y cargos de confianza, que supondrá un incremento para las arcas municipales de 40.873,59 euros. De este modo, los directores o gerentes de empresas y organismos municipales cobrarán en 2023 71.912,04 euros brutos anuales; el presidente del CREAM, 71.223,88 euros; los directores generales, 63.695,71 euros; los coordinadores generales, 60.283,41 euros; y los titulares del órgano de gestión tributaria y planificación económica, 68.335,80 euros. Lo que cobrarán los eventuales Por último se aprobaron las retribuciones del personal eventual conforme al incremento del 2,5%, que supondrá un aumento del gasto de 30.942,67 euros. Dentro del personal eventual se encuentran los jefes de gabinete, que pasan a cobrar 46.093,10 euros; los jefes de gabinete de primera tenencia de alcalde, 41.755,88; los jefes de comunicación 41.755,88; los asesores de comunicación 38.698,20; los asesores de gabinete, 38.698,20; los coordinadores, 38.698,20; los asesores de grupo, 35.935,23; los administrativos, 29.759,79, y los auxiliares administrativo 26.412,13 euros.