Las protestas laborales caldean un pleno en Córdoba con subida salarial para los concejales

Las elecciones municipales están cerca y en Capitulares se rompe la cuarta pared. Las protestas suben de decibelios y el gobierno local se enfrenta a la crítica más directa: la del salón de plenos que interpela a los concejales de manera abierta, teatral y, a veces, sin filtro. Después de 40 minutos de interrupciones, gritos y pitidos, el alcalde, José María Bellido, dio orden a la Policía Local de desalojar de la sala a los más ruidosos, que con la aprobación de la subida de los salarios de concejales, personal directivo y cargos de confianza alcanzaron la cúspide del griterío y la bronca.

Los agentes invitaron a salir a los bomberos, que exigían mejoras laborales y actuaciones urgentes en el parque central mientras se construye o no el nuevo equipamiento; y a los representantes de CGT, que criticaron «las privatizaciones» y en particular la situación de Sadeco. Los porteros y las asociaciones de madres y padres, con la Plataforma Niños del Sur al frente, permanecieron entre el público para reivindicar de forma más silenciosa garantías de continuidad de estos empleados municipales en los colegios públicos de Infantil y Primaria (actualmente hay 14 centros sin ordenanza) y que no sean sustituidos por guardias de seguridad.

De hecho, los grupos municipales se hicieron eco de esta queja y el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, se tuvo que esforzar en explicar que la falta de personal en estos puestos no tiene una solución ni sencilla ni rápida, ya que pasa por la reubicación de ordenanzas desde otros puestos. Lo hizo recordándole a la bancada de izquierdas que no pertenece a ningún partido, aunque concurrió a las elecciones con el PP, lo que provocó una curiosa reacción de su compañero Salvador Fuentes.

[Pincha en la imagen superior para ver el video]

El PSOE, por su parte, le afeó que no se hayan sacado plazas de porteros y que la apuesta de PP y Cs sea contratar vigilantes de seguridad privada. Paradójicamente, una de las mociones aprobadas pasa por abrir los patios de los colegios públicos los fines de semana para el disfrute alternativo de los jóvenes, también los centros cívicos en horario nocturno. ¿Con qué personal?

Sin presupuesto no hay paraíso

Las obligadas modificaciones del presupuesto (está prorrogado el del 2022) también dieron juego a la oposición, que echó en cara al gobierno local que siga sin tener cuentas municipales para 2023 poniendo en peligro --como advirtió el miércoles el Consejo del Movimiento Ciudadano-- las subvenciones nominativas a colectivos y entidades de la ciudad. El alcalde reiteró que con presupuesto (sostiene que su intención es aprobarlo este mismo mes) o sin él, habrá ayudas para todas las asociaciones que habitualmente las reciben. El PSOE, por su parte, se brindó a apoyar --llegado el caso y si no hay presupuesto-- ese plan b.

El pleno incluía 8 mociones (sobre la reforma del recinto ferial, para la colocación de pantallas antirruido en la A4 a su paso por la ciudad o sobre mejorar la limpieza), pero no se debatió ninguna. «A estas alturas, el gobierno se lo traga todo», se despachó Pedro García (IU) en la sala de prensa, convencido como el resto de la oposición de que PP y Cs prefieren aprobar las propuestas sencillamente para no discutir. El gobierno, por el contrario, exhibe capacidad de escucha y de llegar a acuerdos. "Un pleno más traemos muchas mociones acordados por todos", replicó la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs). Por cierto que la que fuera número 1 del partido naranja en 2019 y que a día de hoy no ha despejado su futuro político (se especula con que pudiera formar parte del futuro equipo del PP) dijo en sala de prensa a preguntas de los periodistas y tras la designación de un nuevo candidato de Cs para las municipales: "Yo no estoy en modo elecciones ni candidatura; yo estoy en modo trabajar, trabajar y trabajar”.

Debate sobre la subida

El debate (más bien cruce de acusaciones) que sí se produjo en el pleno fue a cuenta de la aprobación de una subida salarial del 2,5% para el personal laboral y eventual del Ayuntamiento de Córdoba, para los concejales, el personal directivo y los cargos de confianza del equipo de gobierno. El incremento recogido en los Presupuestos Generales del Estado no se ha aplicado, sin embargo, aún a los funcionarios de la casa, pese a estar aprobado desde el 1 de enero por ley.

PP, PSOE y Cs votaron a favor de todas estas subidas, mientras que IU, Podemos y Vox votaron en contra del incremento salarial de los capitulares y los cargos directivos . Además Vox también votó en contra de la subida del personal laboral y el eventual, al entender que antes debía haberse aplicado la de los funcionarios, al igual que el concejal no adscrito, David Dorado que lo rechazó todo. Este punto del orden del día crispó los ánimos de los asistentes al pleno. “Más trabajadores menos asesores”, "chorizos" o "quién se fía de José María" fueron algunos de los gritos de los colectivos presentes en la sala. En total estas subidas supondrán 9.613.067,91 euros más de gasto este año para las arcas municipales (9.507.052,44 euros solo para el personal laboral).

Controversia o demagogia

“La subida de sueldo de concejales y asesores cuando no es imperativo por ley no se justifica a dos meses del mandato”, dijo la portavoz de Vox, Paula Badanelli para rechazarla. El portavoz de IU, Pedro García, y el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, acusaron de “demagógica” a la edil de Vox porque, recordaron, esta formación vota en contra del incremento del salario mínimo en el Congreso y la invitaron a renunciar a la subida de su propia nómina. Desde Podemos, la portavoz Cristina Pedrajas mostró su acuerdo con la subida para el personal laboral eventual, pero en contra de la subida del sueldo a “capitulares y altos cargos, porque ya tenemos unos sueldos suficientemente altos”, dijo, mientras que el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, por su parte, insistió en la legalidad de la subida y en que está contemplada por la ley.