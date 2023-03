19:11

La manifestación enfila ya Ronda de Tejares

Centenares de cordobeses se han sumado esta tarde a la movilización del 8 de marzo en una jornada festiva y reivindicativa que finalmente no se ha visto empañada por la lluvia. Entre los asistentes, amplia presencia de mujeres, hombres y LGTBI, jóvenes, adultos, abuelas y niñes que han reclamado en voz alta el final del patriarcado y del machismo. "No nací mujer para morir por serlo", se ha visto en el cartel sostenido por una joven junto a otros carteles como" Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y "Al caldero el putero".