El Registro Civil de Córdoba no tiene citas para cambio de sexo al menos hasta junio

El Registro Civil de Córdoba no tiene ni un hueco libre al menos hasta junio (el calendario a partir del 2 de junio aún no está disponible para reservar fechas) para reservar una cita para cambio de sexo. Según ha podido comprobar este periódico en la plataforma destinada a la reserva telemática de citas para el Registro, aunque en otros apartados hay huecos para otro tipo de trámites, la pestaña destinada a este fin, que comparte calendario con "otros expedientes", tiene todos los días y todas las horas reservadas.

La Consejería de Justicia señala que no tiene información sobre esta situación, ya que "puede ocurrir que todas las citas estén cogidas para esos días o que desde el propio Registro Civil las hayan bloqueado como ocupadas porque estén funcionando a ritmo más lento debido a la huelga de letrados". La Junta de Andalucía, en cuya página se gestionan las reservas no es la que maneja el Registro Civil, que tiene entidad propia dependiente del Gobierno central. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno, consultada al respecto, respondió que "es posible", aunque no descartaron otras opciones, que el bloqueo de las fechas se deba a la huelga, ya que en el Registro "solo se están atendiendo las actuaciones de cumplimiento prioritario e inexcusable de naturaleza registral como nacimientos, defunciones y matrimonios".

La asociación Todes Transformando TT Córdoba ha informado que, según las fuentes consultadas por la entidad, "el Registro Civil de Córdoba aún no cuenta con las instrucciones que tienen que seguir en aplicación de la nueva ley trans", por lo que reclaman al Gobierno que agilice los trámites para que se cumplan los plazos establecidos por la norma, según la cual, el proceso de cambio de sexo registral debe estar concluido en cuatro meses.

"Si hay que esperar tres o cuatro meses para la cita, el trámite puede alargarse hasta un año", indican, "lo cual anularía el avance que se supone que iba a traer la medida". También solicitan que se pongan en marcha cuanto antes la Red de Registro Único, "que actualmente solo está funcionando en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, cuando la ley trans prevé que conecte todos los Registros Civiles de España", destacan desde la asociación.

Recuerdan que la ley prevé que "el primer paso para iniciar el proceso es la solicitud de la cita previa en el Registro Civil". En este momento, debido a la huelga de letrados y en aplicación de los servicios mínimos, los teléfonos de información habilitados funcionan de 9 a 11 horas. En Córdoba, el número es el 957745031 y el 662975628. Las citas pueden solicitarse a través del sistema telemático del portal Adriano. El día de la primera comparecencia, según TT Córdoba, la persona interesada solo tiene que acudir al registro para presentar la solicitud del cambio de sexo registral, tras lo cual el funcionario le informa de las consecuencias jurídicas del cambio de género (protocolos jurídicos, de salud) y le da un documento con esta información que deberá firmar.

A continuación, se fijará una segunda comparecencia para que la persona se ratifique en que quiere cambiar el sexo en un plazo de tres meses. "En ese momento, hay que acudir con la documentación necesaria, en concreto, el DNI, certificado de nacimiento y el empadronamiento, pero en ningún caso informes médicos de ningún tipo, algo que está prohibido expresamente por la ley". En esta segunda comparecencia, se emplaza a la persona a que vuelva en el plazo de un mes, momento en el que se habrá realizado el cambio de sexo y el interesado tendrá reconocidos los derechos y se con la resolución administrativa correspondiente, podrá solicitar el borrado registral y el cambio del DNI en la comisaría de Policía. El procedimiento de cambio registral se debe completar, por tanto, en un plazo de cuatro meses.