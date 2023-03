Los sindicatos UGT y CCOO critican que la economía en B es "muy grande" en la hostelería cordobesa

Los sindicatos UGT y CCOO coinciden en denunciar el elevado peso que tiene la economía sumergida en la hostelería en Córdoba y aluden, asimismo, a la falta de profesionales y su alta rotación debido a las circunstancias en las que se desarrolla esta actividad.

En esta línea, el secretario general del sindicato de Servicios de CCOO, Manuel Casado, afirma que en este sector «la economía sumergida es muy grande. Atendemos constantemente a trabajadores y trabajadoras que están contratados a 10 horas y echando 45». En su opinión, «es normal que un profesional de la hostelería no quiera trabajar en Córdoba con los salarios que hay», porque «en muchos casos, cobran 900 euros con pagas ya prorrateadas». Este responsable sindical explica que «le hemos trasladado (a las empresas) que si quieren profesionales, paguen por ellos, que metan un plus de idiomas en el convenio», y valora que este acuerdo marco «está bien, pero para un trabajo de paso».

Manuel Casado coincide con la patronal, Hostecor, al destacar que «hay mucha rotación de trabajadores, no quieren quedarse», y critica que «un 80% de los empresarios no respeta el convenio». Acerca de la futura escuela de hostelería, afirma que «no sabemos nada del proyecto» y subraya que en CCOO «apostamos por una formación pública».

De su parte, Juan Martínez, secretario general de la federación de Servicios de UGT, admite que «hay mucha economía sumergida» y también que «faltan profesionales» en esta actividad. No obstante, recuerda que se trata de un sector «vital» y por ello las administraciones públicas y los agentes sociales «le prestamos mucha atención».

A su juicio, la escuela de hostelería «tendrá un impacto absolutamente positivo» y es una iniciativa «vital para distinguirnos y que el turista pernocte y tenga una restauración con el mejor servicio». Sin embargo, reclama «que no se enfoque exclusivamente en términos de rentabilidad, sino que busque cubrir las necesidades formativas del sector».

Subida salarial

En otro orden de cosas, Juan Martínez recuerda que este año hay que negociar el convenio sectorial para 2024 e «indefectiblemente, toca subida salarial». Así, comenta que el convenio actual apostó por la moderación salarial, aunque contempla una subida del 1,9% para 2023. Este responsable sindical subraya que, a nivel nacional, UGT reivindica una subida superior al 13,25% en tres años para todos los convenios.

De la Torre afirma que «habrá que subir» sueldos en el nuevo convenio

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, afirma que «no me cabe la menor duda de que habrá que subir» los salarios y explica que «más que nada es por empatía, porque ellos (los trabajadores) han estado apoyándonos a nosotros», comenta en referencia al esfuerzo realizado durante la pandemia de covid. Sin embargo, también advierte de que «será una negociación difícil», porque en las empresas «estamos asumiendo subidas de entre un 16% y un 25% en todos nuestros productos, y hemos repercutido como máximo un 5% o un 6%. Las cuentas de resultados se están viendo muy afectadas», lamenta.