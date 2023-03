El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado este lunes que no se pueda celebrar este año la II Feria de la Educación. Antonio Hurtado ha considerado “inadmisible que el actual gobierno municipal del PP coarte la capacidad organizativa del movimiento vecinal del distrito Sureste, que no ha admitido su imposición de incluir a última hora a la enseñanza concertada, un colectivo que no había participado ni en su preparación ni en su organización”.

Hurtado ha agradecido a los representantes educativos y vecinales la “magnífica” labor que vienen haciendo por atender las necesidades detectadas en la enseñanza pública de su barrio y por sacar el mejor provecho a los recursos educativos disponibles. Utilizando este evento como precedente, se ha comprometido a celebrar una Feria Municipal de la Educación, contando siempre con el visto bueno de AMPAs y AFAs (Asociaciones de Familias de Alumnos). En esta feria se podrán aprovechar las experiencias que han sido exitosas en algunos barrios para abrir los equipamientos educativos a la vecindad, participar en su transformación desde el punto de vista energético y digital, convertir los centros escolares en escuelas de participación, en espacios públicos adaptados a la lucha contra el cambio climático y mejora de nuestro medio ambiente o la implantación de huertos urbanos educativos. Los porteros de los colegios Por otro lado, Hurtado se ha comprometido también a cubrir las plazas vacantes de los porteros de los colegios públicos y a abordar la climatización de estos centros. “Los colegios públicos también han sido olvidados y abandonados a su suerte durante los cuatro años de gobierno de Bellido. Por eso espero ganarme la confianza y el apoyo de la comunidad educativa para alcanzar la alcaldía de Córdoba y poder demostrar que otra política es posible, una política que mejora la calidad de nuestros colegios y, por consiguiente, de nuestro sistema educativo”.