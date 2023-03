La hostelería cordobesa necesita incorporar a 1.000 profesionales cada año

La hostelería cordobesa necesita incorporar en torno a 1.000 profesionales cada año para cubrir las jubilaciones, las bajas médicas y la fuga de trabajadores a otros sectores de actividad. Estas son las estimaciones realizadas por Francisco de la Torre, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Hostecor), quien destaca que la provincia necesita en estos momentos, sobre todo, responsables de cocina y de sala.

«La cocina está muy difícil. Hay compañeros que están todos los días buscando cocineros y no encuentran. Incluso está el transfuguismo este de ‘te quito a tu profesional y me lo llevo’», lamenta. Por otra parte, afirma que en sala se requiere «profesionales que sepan lo que están vendiendo. No puede ser un llevar platos, eso jamás nos diferenciará. Tenemos que saber contar qué está comiendo el cliente. Cuando un turista te pregunta y le sabes explicar, el valor añadido que das a tu establecimiento es brutal y por ahí tiene que ir todo, mucha profesionalización», reivindica.

Los cálculos del sector apuntan, sin embargo, que «siete de cada diez empleados que tenemos no cuentan con ninguna formación de hostelería. No son profesionales», señala De la Torre, quien recuerda que se trata de «un sector refugio». A su juicio, la hostelería tiene el reto de «atraer talento y, sobre todo, de retenerlo. Cualquier chico que empieza y ve la oportunidad de irse a trabajar a cualquier sector, normalmente, se va», a pesar de que «nuestro convenio está muy por encima de otros», asegura.

En este sentido, al ser preguntado por las causas que llevan a los trabajadores a abandonar la restauración, el presidente de la patronal apunta que una de las principales son los horarios y días de trabajo, y defiende que «los salarios no son bajos», ya que un camarero cobra alrededor de 1.300 euros con las pagas extra prorrateadas. Por esto, entiende que las claves para atraer profesionales serían «el tema económico, por supuesto, y sobre todo, la conciliación», un aspecto sobre el que comenta que «hay compañeros que están fomentándola». También recuerda que con la pandemia de coronavirus el sector se vio obligado a ajustar sus horarios y, gracias a ello, «ya no tenemos esas jornadas tan extensas».

Caen las empresas

Otro efecto de la crisis sanitaria fue la apertura de locales de hostelería como salida laboral de profesionales de otros sectores. Francisco de la Torre precisa que la provincia tiene 3.851 establecimientos (cerca de 1.900, en la capital) y ha perdido un 3% desde 2020. En cuanto a la posibilidad de que en 2023 sigan cerrado locales, explica que «se está haciendo un ajuste, había mucha más oferta de la que Córdoba podía asumir y se va a seguir regulando por la subida de precios, que no hay quien la pare».

La hostelería tiene 3.851 establecimientos y da trabajo a unas 15.600 personas

Cada establecimiento tiene una media de cuatro empleados, por lo que el sector emplea a alrededor de 15.600 trabajadores. «Ocho de cada diez son asalariados y el 20% somos autónomos», detalla el presidente de Hostecor, a lo que añade que «siete de cada 10 profesionales trabajan con un contrato a tiempo completo».

Un plan estratégico

Atendiendo a estas cifras, Hostecor subraya el peso del sector en la economía provincial y precisa que aporta cerca de un 7% al PIB. De la Torre llama, por tanto, a «no descuidar el turismo» e insiste en reclamar un plan estratégico a largo plazo para esta actividad, que sea consensuado con los diferentes agentes implicados. Asimismo, opina que Córdoba debería tener una concejalía exclusiva sobre esta materia y critica que «no se está haciendo una buena promoción» del destino.

Llega la temporada alta

En las próximas semanas, los empresarios afrontarán el inicio del periodo de máxima actividad del año. Acerca de las expectativas para la Semana Santa, Francisco de la Torre comenta que «entendemos que será buena», aunque admite que será necesario que haga buen tiempo y afirma que «la economía nos preocupa mucho, porque las subidas afectan a nuestros clientes y donde antes podían comer tres días fuera, a lo mejor ahora tienen que reducirlo a dos». No obstante, valora que «nuestra Semana Santa está en un nivel muy alto y podemos competir, haciendo una buena promoción, con cualquier Semana Santa de Andalucía».