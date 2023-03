Una decena de parcelaciones podrá pedir las ayudas para su regularización

En torno a una decena de parcelaciones de Córdoba podrán pedir las subvenciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía, dotadas con hasta 10.000 euros, para la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial con el objetivo de regularizar su situación urbanística. Este es el cálculo que hace el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, profundo conocedor del movimiento parcelista cordobés, y que concreta que esas urbanizaciones son, sobre todo, las situadas en la parte sur del Camino Viejo de Almodóvar y en la zona de El Higuerón.

De Gracia explica que la línea de subvenciones activada por el Gobierno andaluz no va a llegar a todas las parcelaciones de Córdoba y detalla que la ayuda está destinada a aquellas que vayan a realizar un plan especial de mejora medioambiental y territorial. No entrarían, por ejemplo, las que se localizan sobre suelo urbanizable, porque ya pertenecen a un plan urbanístico dada su condición. Sí lo harían, añade el presidente del Movimiento Ciudadano, aquellas parcelaciones a las que la norma no le permita llegar a conseguir la condición de legales. El objetivo es, básicamente, que las viviendas de los núcleos que se vean beneficiados por las ayudas puedan acceder a servicios básicos.

Los planes que se desarrollen gracias a esta subvención, continúa De Gracia, facilitarán en un futuro otros condicionantes, por ejemplo, solucionar problemas más importantes, como el que tienen aquellas parcelaciones que se ubican sobre territorio inundable.

Adaptación a la Lista

El presidente del CMC recuerda que antes de que se aprobara la nueva ley urbanística (conocida como ley Lista), la Junta ya aplicó el año pasado una norma transitoria que potenciaba la redacción de estos planes. Es el trabajo técnico lo que se subvencionaría con estas ayudas públicas, que es, al fin y al cabo, como señala de De Gracia, el más complicado. Se trata de planes que deberán adaptarse a lo que dice la Lista, que no es poco, y que deberán ser realizados por personal técnico especializado. o siguiente, avanza De Gracia, sería que el Ayuntamiento y la parcelación en cuestión negociaran dicho plan (el Consistorio no ha aprobado todavía ninguno de estas características).

El coste subvencionable, de hasta 10.000 euros, puede parecer mucho o poco, pero las características de las parcelaciones de Córdoba son muy variadas y los planes que sobre las mismas se realicen van a ser muy distintos unos de los otros. Como apunta De Gracia, no es lo mismo una urbanización con las viviendas muy concentradas a una donde están salpicadas por el territorio, y tampoco es lo mismo que esas casas estén en la Sierra o que estén al lado de un arroyo.

El propio Ayuntamiento, según ha podido saber este periódico, también intentará obtener la subvención, pues la normativa de la Junta lo permite. En cualquier caso, para el Movimiento Ciudadano el papel clave del Consistorio será colaborar en la redacción de dichos planes y que su aprobación no se haga eterna en el tiempo.