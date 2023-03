Animales domésticos en Córdoba: las mascotas, cada vez más humanas

Ahora las mascotas «no son solo eso, son un miembro más de la familia», atrás quedó la costumbre de las sobras o los huesos para el perro. Ahora estos animales van a la peluquería, se hacen ecografías, limpiezas dentales y de oídos, tienen camas viscoelásticas, cuentan con espacios propios en el parque y tienen una dieta equilibrada.

«Desde que entran por la puerta de casa están humanizados. Es necesario y deben estar educados para vivir en un hogar», señala Patricia Maldonado, dependienta de la sección de mascotas de El Corte Inglés, quien asegura que las personas cada vez están más concienciadas con el bienestar de sus animales. «Los ritmos de vida nos obligan a que la mascota esté sola en casa durante horas y por este motivo tienen que estar educados», continúa la dependienta. Para ello existen alfombras interactivas, juguetes orientados a entretener al animal cuando está solo y algunos optan incluso por colocar cámaras parecidas a las de vigilancia de los bebés, con las que pueden incluso hablarles o darles una galleta perruna.

Vivir en las casas y pertenecer a «familias multiespecie», como las denomina la técnica modificadora de conductas Olga Camargo, conlleva una educación para «cubrir sus necesidades de manera correcta. La mayoría de veces no tenemos conocimiento de como adaptar a ese animal a un entorno que no le corresponde genéticamente», apunta Camargo. Profesionales como ella, se dedican a modificar malas conductas y a ayudar a las familias a que les enseñen a vivir en sus hogares. Esta labor, según aclara la también auxiliar técnica veterinaria, se basa en «trabajar las emociones del animal, en su entorno y con el tutor» para corregir trastornos como ansiedad por separación, estereotipia o agresividad, entre otros. «La personalidad del perro se conforma con la base emocional y conductual así como la temperamental y genética. Antes los perros eran de trabajo y las necesidades temperamentales estaban muy cubiertas y orientadas a ello. El problema está en que ahora tenemos perros pastores metidos en pisos y tenemos que seguir cubriendo esas necesidades, trabajando sobre sus emociones», detalla la profesional.

En cuanto a los parques acotados a perros, con elementos para que estos animales se diviertan (cada vez hay más en la ciudad), Olga Camargo subraya que son espacios positivos «para que los animales interactúen y sociabilicen (algo fundamental desde cachorros) con otros, siempre que todos ellos estén equilibrados y educados», aunque afirma, «la mayoría no lo están y surgen conflictos».

Productos naturales

Por otro lado, las familias que tienen perros «demandan comida basada en productos naturales, intentan ofrecer una dieta equilibrada a sus perros o gatos y cada vez se informan más y analizan los ingredientes y composición de los piensos», apunta Maldonado. Además, según afirman varios profesionales, los dueños cada vez se preocupan más por dietas alternativas al pienso, llegando, incluso, a cocinarles su propia comida, no solo a perros y gatos. De hecho, un cliente que pasaba por El Corte Inglés a comprar comida de animales comentaba que él, cada cierto tiempo, cocina comida para su pez, «es algo que no cuesta trabajo», afirmaba. «Ahora los dueños se preocupan de la alimentación de sus mascotas para evitar problemas intestinales y digestivos y así ahorrar dinero en el veterinario en un futuro», apuntan desde el servicio de nutrición de la peluquería canina Kuki’s. No obstante, servicios como ecografías veterinarias o limpiezas dentales cada vez están más aceptados por los dueños si el animal sufre algún problema de salud y lo requiere, según apuntan desde el Centro Clínico Veterinario Victoria.

De hecho, animales como los perros están tan adaptados a las costumbres del ser humano que cada vez más usan chubasqueros o ropa para dentro de casa porque «pasan frío», aseguran muchas familias con perros. Incluso les sacan «a pasear» en sofisticados carritos, similares a los de bebé que, además, están regulados y sirven para que los humanos puedan entrar con su mascota en algunos establecimientos. Otros comercios permiten la entrada a animales dependiendo del tamaño y los últimos, más permisivos, a cualquier raza y tamaño. Además, durante el Carnaval en la calle se han visto este año un gran número de perros disfrazados y en las tiendas de souvenirs del casco histórico cuentan ya con vestidos de flamenca para animales cuatro patas.

Los perros y gatos viven dentro del hogar y esto requiere más educación y medidas de higiene

Que las mascotas vivan dentro del hogar obliga a los dueños a tomar medidas de higiene más estrictas y a ofrecerles un trato similar a los humanos. Los clientes de la peluquería canina Kuki’s, por ejemplo, acuden al centro a que les laven, limpien los oídos o recorten el pelo cada tres semanas, aproximadamente, según explica la propietaria y peluquera Isabel María Crespo. Los de pelo corto también hacen parada y se someten a otro servicio para «eliminar el subpelo» y hacer que este se pose, en menor medida, en ropa o sofás de casa.