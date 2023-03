Esperanza entre escombros

El cordobés y militar de la Brigada Guzmán el Bueno X, Juan Hidalgo, formador de formadores en la búsqueda de personas con perros, es responsable de la Unidad Cinológica de Rescate Internacional y ha participado en misiones como la última en el terremoto de Turquía, liderando un equipo formado por varias personas y un perro, Homero.

Juntos aplicaron toda su astucia y técnicas para buscar entre los escombros de las ciudades de Adiyaman y Antioquía algún cuerpo con vida. Lamentablemente no fue así y, aunque nunca perdieron la esperanza, solo se toparon con más de una treintena de cadáveres, cientos de historias de vida y una zona totalmente arrasada que ahora «intento olvidar», por la dureza de su contenido, según relata Hidalgo. «Quizá el hallazgo que más me impactó fue el de una niña con 4 o 5 años, que nos pilló dentro de un edificio, con una réplica del terremoto. Al moverse un muro la vi y salté, no veía nada pero el perro me lo marcó», cuenta el instructor. A pesar de lo vivido, a la pregunta de si volvería, responde un «sí» rotundo. «Tienes esa pizquita de esperanza de que haya alguien vivo y le puedas ayudar y merece la pena, aunque nuestras vidas estuviesen en juego», apunta, señalando que «me quedo con el trabajo que hemos hecho, con la gente que se desvive por este trabajo». Después de vivir la experiencia detalla que «no hay palabras» para describir lo vivido allí y que «me impresiona bastante pensarlo». «Nosotros íbamos a salvar vidas, a sacar personas de debajo de los escombros, íbamos con esas ganas esa fuerza y cuando llegamos, vivo no había nadie, era todo cadáver», lamenta el militar.

El equipo encontró una treintena de cadáveres en seis días entre Adiyaman y Antioquía

Hidalgo ha destacado el apoyo que ha recibido por parte de la Bri X para llevar a cabo esta misión que ha realizado de manera totalmente voluntaria durante seis días empleando para ello parte de sus días de vacaciones. Junto con el cordobés han participado en la misión turca profesionales como Antonio Miranda, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Se adentraron en ella sin pensarlo dos veces, cuando «nos llamaron del Samur de Sevilla y nos preguntaron si estábamos preparados, les dijimos que llevábamos desde 2010 preparándonos para hacer frente a esto».

En su labor como formador, ha impartido cursos en países como Ecuador, Argentina, Chile o México, donde ha conocido una visión diferente de la búsqueda de personas desaparecidas. Tanto Hidalgo como su perro Danko, recientemente fallecido, han conseguido medallas al mérito y distintos reconocimientos por el trabajo realizado. «Siempre hemos ido sumando, poquito a poco», concluye.