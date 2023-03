El sindicato CCOO ha celebrado este viernes, en el salón de actos del hospital Reina Sofía de Córdoba, las jornadas Tu papel en Prevención de Riesgos Laborales: Actua para prevenir, una actividad que se enmarca en el programa Formación para el empleo que desarrolla el sindicato en colaboración con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló en la inauguración de las jornadas que “es muy importante que las personas trabajadoras tengan formación en materia de prevención de riesgos laborales porque eso nos va a ayudar a prevenir muchos accidentes laborales que estamos teniendo. El índice de siniestralidad laboral de la provincia de Córdoba es altísimo y para reducirlo hay que actuar de manera transversal, empezando por la formación, para que los trabajadores y trabajadoras conozcan sus derechos y obligaciones y puedan detectar las situaciones de riesgo y sepan intervenir en situaciones en donde se pueda estar poniendo en riesgo la salud o la seguridad de las personas trabajadoras”.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, recalcó “la importancia de información y la formación” y reconoció que “la prevención de riesgos es vital para todos, esos derechos y esas obligaciones que el programa ha venido desarrollando”. En este sentido, Torrent subrayó la importancia de la colaboración y el diálogo, que en el caso de CCOO, ha sido “eficaz” y “tiene que continuar”.

La directora-gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García, recordó que para el centro sanitario la prevención es una cuestión fundamental y muestra de ello es que es uno de los tres únicos hospitales andaluces que ha logrado la certificación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte, la secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, llamó la atención sobre que “la PRL, no solo es solo una cuestión fundamental en un trabajo de calidad, sino que es un sector que genera empleo y que va a seguir creciendo” porque “la salud de las personas es una cuestión fundamental que debería preocupar a las empresas, que son las máximas responsables de la integridad de su personal y la formación es una cuestión primordial en este sentido, porque lo que no se conoce, no se aplica y ante la siniestralidad no podemos relajarnos nunca”.

Las jornadas, que han contado con la intervención del secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, la técnica de prevención de Quirónprevención Ana Gil y el secretario de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Emilio Fernández, han abordado cuestiones como los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales, las situaciones de riesgos laborales, la intervención de los trabajadores y trabajadoras frente a un riesgo y lo que ocurre tras un accidente laboral.