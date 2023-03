La ministra ha asistido a la jornada Nuevos derechos. Presente y futuro de los servicios sociales, en la que ha dado cuenta de las actuaciones acometidas por el Gobierno de coalición para ampliar los nuevos derechos sociales. En esa línea, ha destacado que "en este 2023 el Gobierno central invertirá en Andalucía en materia de Dependencia un 150% más que al comienzo de la legislatura, lo que supone una inversión histórica", el desarrollo de la nueva Ley de Familias, "que reconocerá a todos los tipos de familia", y la primera Ley de Servicios Sociales de toda la Democracia.

En su presentación en la jornada, Ione Belarra ha destacado la creación de nuevos derechos como el Ingreso Mínimo Vital y las mejoras que traerá el derecho a cuidar y ser cuidado o la ley de familias, "que apuesta por la conciliación entre vida familiar y laboral y los nuevos permisos creados para garantizar esa conciliación".

La ministra ha asegurado que "los servicios sociales han estado infrafinanciados e infradesarrollados en España durante muchos años, lo que ha perjudicado a los usuarios, víctimas de importantes recortes en la década pasada, y ha fomentado a la vez el afán privatizador y que un derecho se haya convertido en un negocio".

Respecto a la nueva ley de Servicios Sociales, Belarra ha asegurado que supondrá un impulso a los servicios sociales, al convertirlos en servicios esenciales con una tasa de reposición obligada, y permitirá desplegar un catálogo común para todas las comunidades para establecer, entre otros parámetros, "una ratio de profesionales y unos niveles mínimos de prestación similares para toda España".

Así, ha insistido en que el enfoque del Gobierno está centrado en el usuario, por lo que se facilitará el acceso "a una historia social única, a un profesional de referencia y a equipos multidisciplinares para resolver las situaciones de vulnerabilidad". En ese sentido, Belarra también ha hecho referencia a las enormes cargas burocráticas que sufren las personas que se encuentran en el eslabón más débil.

"Cuando un diputado accede a su escaño, cuenta con un asesoramiento de letrados impresionante mientras que un ciudadano vulnerable tiene que superar todo tipo de obstáculos burocráticos para ser atendido y recibir la prestación que le corresponde", ha señalado, "lo que queremos es revertir esa situación y que sean los más vulnerables los que tengan el camino más fácil para acceder a las ayudas que le corresponden".

En cuanto a la ley del Solo sí es sí, cuya propuesta de revisión se presentará el próximo 7 por los socialistas, Ione Belarra, ha asegurado que Unidas Podemos buscará "hasta el último minuto" el acuerdo con el PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. La ministra ha recordado que se trata de un asunto "lo suficientemente importante como para mostrar una postura unitaria por parte del Gobierno" y ha asegurado que en ese acuerdo de unidad "es en lo que se está trabajando" y "en lo que está trabajando la ministra de Igualdad", Irene Montero. También ha recalcado que la sociedad no se puede permitir "volver al Código Penal de La Manada contra el que se manifestaron cientos de miles de mujeres en todo el país" y que "se haga además de la mano entre el PSOE y el PP", ha concluido.

La ministra también se pronuncia sobre el caso Kitchen y Ferrovial

Antes de participar en la jornada sobre servicios sociales que le ha traído a Córdoba, la ministra Belarra también se ha referido a asuntos de la actualidad nacional, preguntada por la prensa. Entre otras cosas, ha pedido la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, tras conocerse que aconsejó con una serie de mensajes al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso Kitchen. También se ha manifestado Belarra sobre el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos, para señalar que "no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal, como es este caso, y cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde".