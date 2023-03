El Gobierno afirma que "haremos lo posible" por atraer vuelos comerciales a Córdoba

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha avanzado este miércoles en Córdoba que en el Gobierno "haremos lo posible" por atraer vuelos comerciales al aeropuerto de la ciudad y ha precisado que "no hemos recibido ninguna oferta" por el momento.

Durante su participación en el primer encuentro de Foro CÓRDOBA, un almuerzo celebrado por este periódico en el hotel Eurostars Palace, Raquel Sánchez también ha confirmado que el tren que unirá Palma del Río con Villa del Río tendrá una parada nueva en la confluencia de las avenidas de Los Almogávares y La Igualdad.

El evento, titulado Presente y futuro de las infraestructuras y la movilidad, ha sido presentado por el periodista José María Martín. Tras la conferencia, estas han sido las preguntas planteadas a la titular del Mitma y sus respuestas:

En el mes de marzo se pondrán en marcha los primeros servicios del tren de cercanías que unirá Palma del Río y Villa del Río. Le voy a pedir más concreción si puede con la fecha, ¿la tiene?

No. Yo sé que es en el mes de marzo. Si ya decimos el mes de marzo, será el mes de marzo, pero no me apure tanto con el día exacto, porque si nos deslizamos un día o dos esto es una catástrofe. Hoy es día 1 de marzo, en breve, en los próximos días, pero cuando tengamos la fecha os la adelantamos para que lo sepáis. Al margen de la anécdota de la fecha, hemos demostrado ese compromiso, esa sensibilidad con las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Es muy importante que intentemos cambiar cómo nos referimos a las infraestructuras en este país. Las infraestructuras son el instrumento o el medio que da respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Al final, eso es lo importante, cómo hacemos posible y cómo cubrimos esas necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas en las diferentes regiones de nuestro país y eso pasa por buscar soluciones concretas y soluciones, si se me permite, innovadoras a situaciones particulares.

Este proyecto de los servicios de proximidad ferroviarios creo que representa y es innovador por eso, porque estamos planteando esa mejora de las frecuencias ferroviarias y esos servicios intermedios entre lo que es el metrotrén y lo que son los servicios de media distancia, para dar una mejor respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos, incrementando al final el servicio que estamos prestando con cuatro servicios más por sentido y por vía, ampliándolos y uniendo con Palma del Río y Villa del Río. Creo que, al final, eso es lo importante. Esto fue fruto de un diálogo con las administraciones en Córdoba, con los ayuntamientos, con los representantes empresariales también, con los agentes sociales y al final se va a demostrar que va a ser un buen proyecto y que va a responder a las necesidades de los cordobeses y de las cordobesas, que de eso es de los que se trata.

Cuando se puso en marcha ese servicio de proximidad de tren en Córdoba, al que asistimos con mucha expectación por cómo se iba a desarrollar, cómo lo iba a acoger la gente, recordamos también que el ministerio se comprometió a la construcción de alguna parada más, en concreto, una en la zona de la avenida de La Igualdad, aunque los vecinos piden también que sea en Fátima, y otra en el Parque Joyero. ¿Esas paradas se van a hacer?

Sí. Vosotros sabéis que ya en el año 2018 adjudicamos el proyecto para la redacción del proyecto básico y la construcción del nuevo apeadero urbano, que es verdad que en aquel momento se situaba en la avenida de La Igualdad. Pero también se encargó un estudio de viabilidad para poder fijar en concreto esa ubicación en el entorno de la avenida de La Igualdad. Presentamos ese informe, lo concluimos en el año 2020, y posteriormente el Ayuntamiento presentó una solución alternativa que era diferente, que es la que hacía referencia en la avenida de Fátima.

Lo que hizo Adif en ese momento fue encargar la realización de un estudio de demanda en base a esa alternativa que era en principio la previa y la que se había analizado, pero también estudiando la alternativa de la avenida de Fátima. Ese estudio de demanda finalizó a finales del año 2021. Lo que nos ha arrojado ese estudio de demanda es que la mejor ubicación es la que está situada en la confluencia de la avenida de Los Almogávares con la avenida de La Igualdad. Por lo tanto, una vez tenemos el resultado de este estudio de demanda, lo que vamos a hacer es el estudio informativo para poder lanzarlo a información pública. Coger en este sentido las alegaciones que se hagan. Eso también está pendiente, el lanzamiento de ese estudio informativo, de ese acuerdo con el Ayuntamiento. Siempre lo decimos, queremos consensuar las actuaciones siempre con las administraciones más cercanas al ciudadano, que son las que conocen las necesidades, pero el resultado de ese estudio de demanda nos arrojaba esa ubicación y eso es lo que ahora vamos a lanzar el estudio.

¿Esa será la ubicación de la parada, entonces?

En principio, sí, lo que nos dice el estudio de demanda es que esa es la mejor ubicación. Por lo tanto, ahora el estudio informativo tendrá que precisar mucho más, pero va a ser esa.

Pasamos del tren al avión. En Córdoba a veces somos derrotistas, no sé si con motivo o no, pero es verdad que hay algunas infraestructuras y algunas necesidades que se vienen reclamando desde hace muchos años. Ya lo que queda pendiente es la carta de aproximación. Es el último requisito que falta para que el aeropuerto pueda seducir o generar interés entre las aerolíneas. ¿Hay aerolíneas que hayan mostrado interés por el aeropuerto de Córdoba? ¿Vamos a poder volar desde Córdoba con vuelos comerciales en algún momento?

Estamos trabajando para que eso sea posible. En cuanto a la carta de aproximación a la que hacía referencia, esos procesos de diseño, de validación, de tramitación ambiental y también los procedimientos de seguridad que tienen que validar Aena, eso ya se ha completado. Ahora lo que estamos haciendo es esperar un informe conjunto que tienen que elaborar Aena con Skyway, que es quien en la actualidad es el encargado de gestionar el tránsito aéreo, el proveedor de tránsito aéreo. Estamos a la espera de ese informe favorable, pero en cuanto a esos trámites de la carta de aproximación, eso ya está finalizado. Nos queda ese informe. También están planificados los controladores que serían precisos en ese caso. Por lo tanto, todo está en marcha.

Cuando tengamos este informe favorable, Aena se pondrá en contacto, como ya está en contacto permanente con las compañías aéreas, para que eso pueda ser una realidad y se puedan ofrecer vuelos comerciales desde el aeropuerto de Córdoba. En la actualidad, es cierto que, también quizá por el estado de tramitación de ese procedimiento, no hemos recibido ninguna oferta en concreto, pero evidentemente Aena tiene contactos con las compañías comerciales y haremos lo posible por que eso sea así.

"Para el correcto funcionamiento de la red de carreteras del Estado (la variante oeste) no es una actuación imprescindible"

¿Cuándo impulsarán el tramo que falta de la variante oeste?

Aquí es importante hacer referencia, y que quede claro por encima de todo, que este Gobierno está comprometido con esa variante oeste. Nos remontamos a un protocolo inicial que se suscribió entre la Junta de Andalucía y lo que era el Ministerio de Fomento en el año 2006, y que, es verdad que también hay que decirlo, para el correcto funcionamiento de la red de carreteras del Estado no es una actuación imprescindible. Eso no quiere decir, lo quiero dejar claro, que el Gobierno de España no esté comprometido con esa actuación. Lo que tenemos que hacer ahora, y evidentemente también la Junta de Andalucía lo ha solicitado, es que revisemos ese convenio, más que nada, que lo actualicemos, porque es un convenio del año 2006 y, a partir de aquí, nosotros mantenemos esos compromisos, pero evidentemente hay que reformular ese convenio. También los precios que en su día se establecieron para el proyecto estaban en torno a los 24 millones de euros, cuatro millones que asumía la Junta de Andalucía y 20 millones los asumía el ministerio. Además, ahora habría que hacer también la actualización de esos precios, pero nosotros, desde luego, si la Junta de Andalucía quiere hablar de ese proyecto, nosotros vamos a escuchar, estamos en disposición de hacerlo. Y una vez realizadas las obras que eran los términos iniciales de ese convenio, que sea la Junta la que pudiera asumir algunos de los tramos de esa vía.

¿A corto o medio plazo tienen previsión de esa conversación con la Junta de Andalucía?

Nosotros siempre hemos demostrado que tenemos un talante de colaboración, de coordinación institucional, por lo tanto, cuando la Junta de Andalucía muestre su disposición, siempre hemos dicho que estamos en disposición de revisar ese convenio. Es una actuación que, insisto, para el funcionamiento de la red de carreteras del Estado no es absolutamente imprescindible. Precisamente, es una actuación que mejora la conectividad de las vías que son de titularidad autonómica, en este caso, con el aeropuerto por ejemplo. Aun así, mantenemos ese compromiso y cuando la Junta quiera volver a plantearlo, nosotros estaremos en disposición de hacerlo.

En este foro se ha evocado su origen montillano. Recuerdo que fue muy intensa la batalla para conseguir que hubiera una autovía de Córdoba a Málaga, fueron muchos años de reclamaciones. Ahora estamos con la autovía que conectará Extremadura con Córdoba, la A-81. Viene como ministra, no como candidata, ni hay todavía campaña electoral, pero la precampaña está muy cerca. ¿Podemos sacarle algún compromiso a futuro sobre esta infraestructura? ¿Tendemos esa autovía en el futuro?

Claro, seguro, y estamos trabajando para que eso sea así. No solo en el futuro, sino que ahora ya se está materializando ese compromiso que también tenemos con esa autovía que une Andalucía con Extremadura. Quiero recordar que nosotros llegamos al Gobierno en 2018 y retomamos unos estudios que estaban paralizados desde 2012. Por lo tanto, siete años perdidos en esa actuación y en otras muchas actuaciones. Durante estos años, a pesar de la pandemia, a pesar ahora del impacto de la guerra en Ucrania, estamos lanzando una actividad inversora desde el ministerio que, en fin, no acompañando las circunstancias, es muy importante.

En el año 2018, retomamos esos estudios de la A-81. En cuanto a los tramos en concreto, el tramo de Badajoz-Espiel lo tenemos ahora en fase de recogida de las alegaciones, después de la exposición pública, y nuestra intención es, en cuanto tengamos analizadas esas alegaciones, poder aprobarlo definitivamente lo antes posible. En cuanto al resto de tramos, también. Estamos dando ese impulso. El tramo entre Espiel y Córdoba hemos aprobado la orden de estudio y en cuanto al otro tramo, entre Córdoba y Granada, continuamos con la redacción del estudio informativo para que, una vez lo tengamos, lo podamos someter a información pública. Por lo tanto, estos son avances reales. Es verdad que a veces las infraestructuras, desgraciadamente, llevan unos años de ejecución, porque requerimos hacer los estudios informativos, hacer la información pública, los proyectos, las licitaciones, pero eso es una realidad. Hemos consignado en los Presupuestos Generales del año 2023 la cantidad que necesitamos para que esos estudios se puedan producir. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso y a los hechos nos remitimos. 2018 es cuando recuperamos unas actuaciones paralizadas desde hacía siete años.