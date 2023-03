Empieza la escolarización de más de 5.000 niños de nuevo ingreso

Este miércoles se abre el proceso de escolarización en los 383 centros sostenidos con fondos públicos de Córdoba para segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Desde hoy, y durante todo el mes de marzo, estará abierto el plazo de solicitud para la incorporación al sistema educativo de los más de 5.000 niños cordobeses de 3 años nacidos en 2019, así como para la petición de cambio de centro y la admisión del alumnado que se incorpora a nuevas etapas educativas. En total, se ofertarán en la provincia algo más de 129.000 plazas para todas las etapas, 2.000 menos que el curso pasado, según la Junta, «debido a la bajada de la natalidad y al trasvase de alumnado a FP».

[Pincha aquí para ampliar el grárfico]

La Junta no ha realizado cambios en las áreas de influencia o criterios de baremación del curso pasado. El gráfico refleja la distribución de zonas del curso pasado, ya que hasta este domingo, no se había actualizado el mapa para este curso (se prevé hoy), en el que solo se prevén retoques derivados de los ajustes del callejero (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/educasig/escolarizacion/). En 2020, Educación estableció siete zonas de Infantil y Primaria, que se mantendrán también de cara al curso 2023/24, en las que intentó equilibrar el número de centros públicos y concertados en el conjunto de la ciudad, redistribuyendo en distintas zonas los colegios que estaban concentrados en el Centro, donde hay menos niños y una mayor concentración de colegios sobre todo concertados, para que pudieran acceder menores de otras áreas de influencia. Los criterios de baremación serán los mismos, obteniendo la puntuación máxima la presencia de hermanos en el centro y la pertenencia al área de influencia con 14 puntos, respectivamente. La renta per cápita, la existencia de alguna discapacidad o el tipo de familia (numerosa, monoparental...) también afectarán a la puntuación total. Casi la mitad de los centros educativos, un total de 187, han sido autorizados para ofertar el servicio de comedor, tres más, que el curso pasado y 150 tendrán aula matinal.

Acabado el plazo de solicitudes, el procedimiento empezará con la publicación de la relación de puestos vacantes en los centros. Si la demanda de plazas es superior a la oferta, se procederá a la baremación de las mismas y cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 18 de abril, la lista de solicitantes y la puntuación asignada, para presentar posibles alegaciones en un plazo de 10 días. En el caso de que haya empate en la puntuación, se aplicará el sorteo público que se celebrará el 15 de mayo. Los colegios publicarán la relación definitiva de admitidos el 16 de mayo. La Junta ha habilitado un teléfono gratuito de consulta (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8 a 19 horas.