El comercio, insatisfecho pese al alza de las ventas en las rebajas

Las rebajas de invierno no han cubierto la expectativa del comercio de cercanía en Córdoba. Pese a registrar un aumento de las ventas respecto al año pasado, cuando la actividad todavía estuvo afectada por las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus, esta campaña no ha respondido a las previsiones del sector, según informa el presidente de la federación Comercio Córdoba, Rafael Bados.

En esta línea, sin poder ofrecer una estimación de la subida, Bados comenta que «la actividad no ha aumentado de una manera realmente importante. Hubiera sido muy interesante para el sector que hubiéramos tenido una campaña de Navidad y de rebajas potente, como hace años, para garantizar la viabilidad de muchos establecimientos en 2023».

De hecho, hace algunos días la concejala de Reactivación Económica en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, informó de que en el último año la ciudad ha perdido 239 autónomos, detallando que este descenso se concentra, principalmente, en el pequeño comercio, un sector en el que trabaja el 17% de los profesionales por cuenta propia de Córdoba.

Al ser consultado por la posibilidad de que en 2023 se produzcan nuevos cierres de tiendas, Rafael Bados afirma que «la situación es complicada». Así, indica que «el sector está en una situación crítica» y recuerda que «venimos de años muy difíciles».

«Las expectativas eran elevadas»

En líneas generales, los centros comerciales abiertos coinciden en destacar que, después de unos primeros días de ventas animadas, la actividad se redujo de forma significativa en enero. Así lo recuerda el presidente del Centro comercial abierto Centro, Manuel Blasco, quien afirma que «los primeros días fueron mejores que el año pasado, pero en general han sido flojas». Este responsable admite que «las expectativas eran elevadas. El final de diciembre estuvo bastante animado. Los dos o tres primeros días invitaban a pensar otra cosa, pero después ha habido un descenso importante de la actividad».

Del mismo modo, su homólogo en Santa Rosa, Rafael Ballesteros, opina que «la situación está un poco complicada. Parece que ha habido algo más de movimiento, pero el tiempo no ha acompañado».

«En 2023 no se acentuará la pérdida de ventas»

En Ciudad Jardín, el presidente del Centro comercial abierto, Ramón Luque, coincide en destacar que «preveíamos que iban a ser buenas. Los primeros días parecía que sí, pero se desinfló en seguida. La venta ha mejorado respecto al año pasado, el sentir de los comerciantes es que no ha sido tan catastrófico, pero no se puede decir que hayan sido buenas», reconoce. «Otros años estabas 20 días o un mes que no parabas», recuerda respecto a los ejercicios cuando los periodos de rebajas estaban regulados.

Ramón Luque destaca que «la Navidad ha sido mejor que estos años pasados, aunque no estamos en números de antes del covid». Así, explica que la campaña de rebajas «empezó muy bien, se veía a la gente en la calle y con ganas de compra, pero ha habido muy poca venta. Dos o tres días no solucionan los meses malos», lamenta.

En cuanto a las previsiones para 2023, este comerciante avanza que «creemos que habrá estabilidad, que no se acentuará la pérdida de ventas y de ahí se pueden ir recuperando».

Aumento de actividad con la nueva temporada

De su parte, Manuel Calvo, presidente del Centro comercial abierto La Viñuela, coincide en señalar que «la temporada de Navidad fue buena y pensábamos que en rebajas se iban a rematar las ventas, que el stock que quedaba se iba a vender. En los primeros días hubo bastante aceptación, la gente salió a la calle a adquirir todo tipo de productos, pero luego se han ido aminorando las ventas y las expectativas se han cumplido a medias».

Sin embargo, los comerciantes de esta zona confían en que la actividad crecerá entre un 5% y un 10% en la temporada de primavera-verano. Manuel Calvo destaca que los clientes «ya están pidiendo más la nueva temporada y pensamos que esta campaña será mucho mejor que la anterior. El año pasado ya fue muy buena y se lanzó muy temprano», recuerda. En este sentido, subraya que «hay bastante necesidad de empezar los preparativos para bodas y bautizos, y para las fiestas. Abril, mayo y junio son los meses más fuertes de celebraciones y eventos en Córdoba».

El presidente del Centro comercial abierto La Viñuela pone de relieve, asimismo, que «hemos visto un aumento de público que no es de Córdoba y provincia. Está viniendo gente de Jaén, Extremadura y Ciudad Real por el comercio y la diversidad que tenemos», valora.