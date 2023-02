Córdoba tiene activas 34 subastas inmobiliarias por 7,7 millones de euros

Viviendas, locales comerciales, plazas de garaje, solares y fincas rústicas sobresalen en la oferta actual, entre la que destaca por su cuantía económica la venta de un solar en la calle Polichinela, en el barrio de San Lorenzo de la capital, por 1,7 millones de euros. Este terreno tiene una superficie de 861 metros cuadrados y su segundo acceso se encuentra en la calle Abejar. La cantidad reclamada asciende a 5,1 millones de euros y la autoridad que gestiona la subasta es el juzgado de Primera instancia número 2 de Córdoba.

En total, el portal de subastas del BOE recoge en estos momentos 12 procesos en Córdoba con un valor de 6,3 millones de euros. El precio más elevado corresponde a un hotel rural de la localidad de Zuheros, que se vende por 3,4 millones de euros para satisfacer una reclamación de 220.881 euros. En este caso, la autoridad gestora es el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Cabra. A modo de ejemplo, también se puede destacar que el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación subasta una nave (109.271 euros) y un trastero (4.649 euros) embargados en Lucena.

Como viene siendo habitual, la información del BOE pone de relieve la escasa respuesta que obtienen estos procedimientos de venta. Así, el 71% de las 21 subastas finalizadas en Córdoba desde el inicio de 2023 ha quedado desierto. Han recibido pujas, aunque, en líneas generales, han sido muy inferiores al valor de salida, tres solares y una finca en Monturque; la subasta de participaciones en una sociedad limitada y la de un edificio de dos viviendas en Puente Genil.

Desde el Colegio de Procuradores de Córdoba confirman que «la mayoría» de estos procedimientos quedan desiertos y recuerdan que la ley contempla la posibilidad de que el ejecutante o acreedor pueda adjudicarse el bien en estos casos. En cuanto a la celebración de estas ventas, comentan que también pueden ser realizadas por empresas y señalan que cualquier entidad pública que dispone de un bien embargado puede sacarlo a subasta.

El portal del Consejo General de Procuradores de España anuncia las subastas de tres naves y una parcela rústica en Espiel por un millón de euros. Estas ventas se realizan en el marco de un procedimiento concursal. Desde el colegio cordobés destacan que esta plataforma suele ser más flexible que la del BOE y, por ejemplo, el plazo prácticamente se duplica, lo que aumenta las posibilidades de éxito.

En último lugar, cabe aludir a las subastas de bienes embargados por la Seguridad Social a sus deudores. En la actualidad, vende 18 fincas rústicas y urbanas (viviendas, locales y plazas de aparcamiento, entre otros), y en algunos casos lo subastado es solo un porcentaje de estos bienes. El valor total asciende a 415.111 euros. Los precios de salida suelen coincidir con el importe de tasación, pero en ocasiones son inferiores cuando los bienes tienen cargas.

El proceso de mayor cuantía corresponde a una vivienda de dos plantas en Argallón (Fuente Objeuna) tasada en 116.165 euros, que tiene una carga de 80.119 euros, por lo que el precio de salida es de 36.045 euros. La Seguridad Social informa de que «el producto que se obtiene en las subastas se destina a saldar la deuda pendiente de los apremiados y en el caso de haber sobrante se entrega a los mismos».

Además, indica que la posibilidad que tienen los deudores de paralizar el procedimiento en cualquier fase anterior a la adjudicación de los bienes, mediante el pago de la deuda, «hace que muchos de los lotes comprometidos en las subastas se retiren por dicha causa».

Los agentes de la propiedad inmobiliaria: «Hay muy pocas gangas»

«En muchas ocasiones, pueden estar ocupados y no se pueden visitar, no se sabe en qué estado se encuentran» afirma la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), Ana Moreno, para explicar una de las razones por las que han perdido atractivo las subastas de bienes inmobiliarios.

«Ya se encuentran muy pocas gangas, antiguamente sí había, pero son como el último recurso. Cuando cualquier organismo puede hacer una venta pública se hace antes o durante el procedimiento, o se negocia. Un producto que merezca la pena no suele llegar a subasta», reconoce esta profesional.

En esta línea, al ser preguntada por estos procedimientos, señala que en una venta pública, con su valor de mercado, el inmueble se puede visitar y se puede acceder a toda la información. «La subasta es por lotes a tanto alzado y muchas veces ni siquiera se conoce el estado del inmueble. Se carece de información para saber si es un buen producto», indica.

Respecto al interés por estos procesos, también señala que los agentes de la propiedad inmobiliaria «no suelen participar en las subastas» y detalla que, «salvo que sea un suelo que pueda interesar a un constructor o un promotor, por ejemplo, el pequeño inversor no suele acudir a una subasta».

Ana Moreno subraya que «los precios no son atractivos. Antes se buscaba por el chollo, pero eso ya pasó. Te la jugabas porque merecía la pena por el precio y ahora ya no. Cada vez hay menos subastas porque no es atractivo, no hay muchos licitadores. Suelen quedar desiertas, ya no es un producto goloso y los procesos son largos», afirma.