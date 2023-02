Representantes sindicales de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía se han concentrado este martes ante las puertas de la Delegación del Gobierno en Córdoba para exigir el aumento de las horas de trabajo de 20 a 35 horas semanales para los casi 600 monitores escolares con jornada reducida de Andalucía.

El presidente del comité de empresa, Alfonso Redondo, denunció “las condiciones laborales de los 72 monitores escolares de la provincia de Córdoba que tienen contrato parcial de 20 horas semanales que, en muchas ocasiones, tienen que repartir entre varios centros entre los que en algunos casos distan hasta 20 kilómetros”.

Redondo instó a la Consejería de Desarrollo Educativo y a la Administración de la Junta que “acabe con esta situación que fomenta desde lo público contratos basura y contrato precario”. El presidente del comité de empresa no solo aseguró que no se hace necesario mantener esta situación sino que “se hace imprescindible aumentar las horas de contrato dado el volumen de trabajo que los monitores escolares desarrollan en los centros y que no se diferencia en nada del trabajo que desarrollan los 1.068 monitores que desarrollan sus funciones a tiempo completo”.

En este sentido, Redondo señaló las múltiples tareas que estas personas deben desarrollar “en tan sólo cuatro horas diarias de trabajo” que no solo incluiría la atención a escolares y a sus padres o tutores tanto en el centro como en el transporte escolar, sino que consistiría en un alto volumen de trabajo administrativo que “debido a la limitación de tiempo de sus contratos en muchas ocasiones se las tienen que llevar a casa, cumpliendo con las exigencias de sus puestos y de los centros y llegando a trabajar como jornada completa pero cobrando solo una jornada parcial”, aseguró.

Por otra parte, el presidente del Comité de Empresa señaló que “el 92 por ciento de las personas que ocupan este puesto en Andalucía, repartidas en 911 centros educativos, son mujeres, por lo que la situación de precariedad impacta de lleno en la brecha salarial de género, por lo que solicitamos un aumento de la partida presupuestaria que garantice el cambio de estas contrataciones y el aumento de su jornada laboral”.

En enero de 2021, el entonces consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y los representantes de los sindicatos CCOO, CSIF y CGT firmaron un acuerdo para que 346 monitores escolares de Andalucía aumentaran las horas semanales de trabajo de su jornada laboral en los colegios públicos. Se establecieron entonces dos tramos para aumentar la jornada semanal, uno hasta 20 horas semanales y otro de jornada ordinaria de 35 horas semanales. Desde entonces, la jornada mínima es de 20 horas. Ahora se reclama dar el salto y que el mínimo sea una jornada de 35 horas semanales.