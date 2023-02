Urbanismo aprobará el miércoles el plan que permitirá la base logística y un parque empresarial

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha convocado un consejo rector extraordinario para aprobar de forma definitiva el plan que permitirá construir la base logística del Ejército de Tierra en La Rinconada y un parque empresarial y logístico junta a ella. En la reunión que tendrá lugar el próximo miércoles, los consejeros tendrán que pronunciarse sobre el texto refundido que se ha elaborado de la innovación del plan parcial del parque industrial de La Rinconada, al que se le han hecho algunas correcciones. Una vez que salga adelante y que tenga el dictamen pendiente del Consejo Consultivo, el documento urbanístico tendrá que recibir el visto bueno definitivo del Pleno del Ayuntamiento. A partir de ahí tendrán que pasar tanto por el consejo rector como por el Pleno los proyectos de reparcelación y de urbanización. Hasta que no salga adelante el proyecto de urbanización, no podrán comenzar las obras.

La modificación del plan de La Rinconada echó a andar el verano pasado, cuando recibió el visto bueno de forma inicial. A partir de ahí comenzó la fase de la recepción de los informes necesarios y de exposición pública para la presentación de alegaciones. Esa fase acaba ahora con el paso que se dará el miércoles.

Hay que recordar que, además de la base logística del Ejército de Tierra, habrá más de medio centenar de hectáreas con más de 70 parcelas de entre 3.000 y 20.000 metros cuadrados que podrán albergar tanto empresas dedicadas a la logística como a otras actividades propias de un polígono industrial. El nuevo plan distingue entre tres tipos de parcelas calificadas como industrial (industrial 1, que serán las pequeñas parcelas ubicadas junto a la entrada secundaria de las instalaciones militares; industrial 2, espacio destinado a parcelas de mayor tamaño; e industrial 3, donde estará la base logística militar).

El plan, además de zona verde (203.843 metros cuadrados), contempla equipamientos comerciales (22.316 metros cuadrados), deportivos (35.514) y sociales (18.906). En cuanto a aparcamientos, habrá 11.656, de los que más de 5.000 estarán dentro de la base militar.

El principal vial de acceso al parque tendrá tres carriles por sentido, que estarán separados por una mediana ajardinada, con aparcamientos a ambos lados, acerados y dos grandes glorietas con un radio interior de 80 metros y exterior de 115. En cuanto a los elementos que se mantendrán en la zona, habrá una manzana reservada como suelo urbano para la antigua Procter and Gamble, hoy Limagrain.

Placas solares en el casco

Aunque estaba previsto que en el mismo consejo rector extraordinario en el que se aprueba el plan de La Rinconada salieran adelante también los primeros trámites para hacer posible la instalación de placas solares en el casco histórico, hecho que hoy no es posible con la normativa vigente, el orden del día no incluye ese punto. No obstante, puede ocurrir que llegue por vía de urgencia, como sucedió el miércoles pasado, día en el que finalmente fue retirado para que pudiera ser analizado más despacio por los grupos municipales.

Durante estos días distintas asociaciones del conjunto histórico y el consejo de distrito Centro han mostrado su disconformidad con la propuesta municipal -que, por otro lado, toma como base la propuesta que realizaron los colectivos vecinales el año pasado- y han pedido una reunión con el Ayuntamiento previa a la aprobación de la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pecpch) que hará posible la instalación de placas en el casco aunque con unos condicionantes y en función de si una edificación es un Bien de Interés Cultural (BIC), si está en un entorno BIC o si se encuentra fuera del mismo. Los vecinos piensan que la propuesta no cambia a corto plazo la situación actual de prohibición generalizada.

En los dos últimos casos (inmuebles en entorno BIC o que están fuera del mismo) hay que tener en cuenta, además, si la edificación está dentro de la ordenanza de protección tipológica o en zona revonovada, ya que esta última circunstancia -y cuando no es entorno de un BIC- es la que permitirá la instalación con una simple declaración responsable. En zonas BIC no podrán colocarse placas, pero el compromiso es impulsar otras medidas.