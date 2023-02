«Las hermandades tienen su peso por lo que son y por lo que hacen»

Desde hace más de 20 años, el canónigo y párroco de San José y Espíritu Santo, Pedro Soldado Barrios, es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.

¿Qué balance puede hacer de sus años como delegado diocesano de Hermandades y Cofradías?

Un buen balance, en estos años ha habido muchas cosas que yo considero profundamente positivas. En primer lugar, gracias al trabajo que hemos realizado en estos años todas las hermandades han tomado conciencia de su eclesialidad, creo que esto es fundamental, ya que se han sentido acogidas y queridas por la Iglesia tanto por los obispos como por mí. De este modo, han tomado conciencia de su pertenencia a sus parroquias con su implicación en todas las actividades pastorales de la parroquia: Cáritas, catequesis o asistencia a los ancianos. Donde hay una actividad pastoral allí están las hermandades, siempre lo han estado pero ahora con más conciencia de Iglesia. Otra dato positivo, pensando en Córdoba capital, ha sido el traslado de la carrera oficial a la Catedral. No quisiera dejar atrás la juventud que se acerca a las cofradías. En una sociedad tan secularizada, las hermandades han sido freno para esta secularización, siendo un fuerte atractivo para los jóvenes; otra cosa es la acogida que se le den en las distintas hermandades.

¿Qué virtudes y defectos se ha encontrado en el mundo cofrade?

Como virtudes podría destacar un grupo humano que está al servicio de las hermandades, viviendo su fe en torno a los titulares y en comunidad, con todo lo que eso implica. Defectos, hay muchos, muchas veces hay mucho afán de protagonismo, además de un protagonismo un tanto infantil. También diría que en las juntas de gobierno hace falta formación, que sin duda repercute en la falta de relevo en las mismas, tanto en el puesto de hermano mayor como en el de vocal.

¿Cree que las cofradías están suficientemente formadas?

No. Nunca lo estamos, en este tiempo que estamos viviendo desde el aspecto simplemente social, económico, político y desde el punto de vista eclesial, igual. Los miembros de las juntas de gobierno tienen que ser conscientes de que es necesario formarse. Formarse bien en muchos aspectos que tienen que ver con la fe en esta sociedad y en este tiempo de la Iglesia de hoy.

¿No cree que los consiliarios se deberían implicar más en este aspecto?

Totalmente de acuerdo. Pero también es verdad, para descargar un poco su responsabilidad, que no somos muchos y tenemos muchas tareas y a eso se suma la edad. No obstante, los consiliarios tienen que seguir implicándose cada día más en este importante aspecto.

¿Cómo ve la nueva normativa que se pretende implantar para nuevas hermandades, salidas extraordinarias y coronaciones?

Es algo que está siempre sobre la mesa, aunque cada diócesis tiene su propios criterios. Nosotros, en la diócesis, nos guiamos por unas reglas no escritas. El obispo tiene su consejo de gobierno y a mí como delegado. El problema es que siguen surgiendo grupos que quieren fundar nuevas hermandades. Esto quien lo valora es el obispo y su equipo de gobierno, siempre en base a la necesidad pastoral. En cuanto a coronaciones, la única norma es que si el obispo y su equipo de gobierno consideran que eso es positivo para la diócesis las concede.

«Las cofradías son un freno para la secularización y un fuerte atractivo para los jóvenes»

¿Considera que hay demasiadas procesiones a lo largo del año en la calle?

Pues no lo sé. A mi personalmente me da la impresión de que posiblemente estamos abusando, pero tampoco tengo criterios claros. Las calles de nuestra ciudad se usan durante el año para un montón de actividades y es verdad que nuestras hermandades con gran historia quieren salir y conmemorar un aniversario. Pues no lo sé, posiblemente estemos abusando, pero, como digo, no tengo criterios claros para decir sí o no. Si viene avalado por un criterio pastoral, adelante, y que sea para bien de los hermanos.

¿Cómo valora la negativa de la asamblea de hermanos mayores a que otra hermandad entre en la Agrupación de Cofradías?

En primer lugar, la normativa que tienen nuestras hermandades es para cumplirla y es verdad que con el tiempo esa normativa ha mejorado con las distintas reformas del estatuto marco. ¿Qué ocurre con el tema de que se ha negado el acceso a dos hermandades canónicamente instituidas? Pues que se ha cumplido lo que dice la normativa. Si bien hubo un pequeño fallo porque alguien, al que no le correspondía, pidió el voto secreto, cuando eso lo tiene que pedir un hermano mayor, pero por lo demás es cumplimiento de los estatutos. Los estatutos actuales impiden la entrada por otra vía, si los hermanos mayores votan que no, pues no pueden entrar, ya que tal y como están redactados los estatutos la asamblea es soberana.

¿Cree que es necesario que una hermandad que aún tiene solo los titulares ingrese en la Agrupación?

Ya lo he dicho muchas veces y sale siempre el tema de las subvenciones y de las gestiones, pero la subvención se reparte con arreglo a la estación de penitencia y estas hermandades no procesionan. En cuanto a la gestión de permisos y demás, la Agrupación lo hace tanto a hermandades agrupadas como a las que no lo están. Lo cierto es que todas las hermandades se fundan con la idea de salir en Semana Santa y ahí es donde la asamblea debe tener facultad para controlar si la nueva hermandad agrupada está preparada para incorporarse a la Semana Santa.

¿Se solucionará este tipo de problemas con los nuevos estatutos de la Agrupación?

Los nuevos estatutos están prácticamente terminados. Una vez revisados por todas las partes se votarán, probablemente antes de que llegue el verano. Ahí posiblemente se cambie una pequeña contradicción de que una hermandad erigida por el obispo pueda ser rechazada en la asamblea de hermanos mayores.

Ante la llegada de la Cuaresma, ¿qué mensaje le lanzaría a los cofrades?

El mensaje es que no podemos olvidar en este tiempo de Cuaresma, tener presente lo que los cofrades tienen entre manos, que no es otra cosa que la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y eso con la particularidad de nuestra Semana Santa, que es magnífica. Las hermandades tienen su peso por lo que son y por lo que hacen, y lo tienen por criterios de fe y esto es lo que, al fin y al cabo, paseamos año tras año por la calles de Córdoba.