Silbon está entre las firmas que han logrado que la gente pague por ser valla publicitaria de una marca. ¿Qué cree que busca el cliente de Silbon?

Yo diría que la gente busca, lo primero, un producto con una buena relación calidad-precio. Luego somos una empresa con valores asociados a la marca que gustan, como el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad. Y, además, hemos trabajado mucho el life style de la marca con muchos eventos, transmitiendo buen rollo, y eso también ha calado. Aparte, en Córdoba la gente está muy orgullosa de que Silbon sea un proyecto de aquí en el que no ven a Silbon sino a Córdoba, han hecho suya la marca y nos llevan por bandera. Al principio, no sabíamos si una marca provinciana se podía poner de moda en Madrid, pero ha sido al revés. Cuando abrimos una tienda nueva en Bilbao, los primeros que compran son amigos o familiares de Córdoba, son nuestros mejores embajadores.

Imagino que en estos años habrán tenido algún batacazo. Cuénteme alguno.

Ha habido muchos. Este negocio necesita volumen y cuando abrimos la primera tienda en Córdoba había que crecer, así que montamos dos franquicias en Tenerife y en Sevilla. El de Tenerife es dueño ahora del 10% de la marca. Nos metimos en el negocio multimarca, pero los buenos no nos querían y los malos no nos pagaban, así que lo dejamos y en 2012 se nos juntó todo. Abrimos una tienda en Granada, pero no pusieron el dinero que acordamos, nos equivocamos con la colección, estuvimos ocho meses sin cobrar... Yo me tuve que ir a casa de mis padres ya casado y con una hija, estuve haciendo entrevistas de trabajo, pensando que cerrábamos la persiana. Pero supimos darle la vuelta y despegamos.