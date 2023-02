Las Asociaciones Vecinales del Casco Histórico y Comercios, Empresas y Profesionales muestran su rechazo a la propuesta de Urbanismo para la instalación de placas solares en el casco y solicitan al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que retire del orden del día de la próxima reunión del consejo rector el punto relacionado con esta materia. Los vecinos piden la retirada de la cuestión que pretende regular la instalación hasta que se realice "una reunión monográfica y urgente para abordar de forma participativa, transparente y conjunta las soluciones". Los vecinos exigen que a la reunión asistan tanto Salvador Fuentes, como el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

En una carta remitida a los medios, las asociaciones La Axerquía, Regina-Magdalena, La Medina, Galea Vetus de San Agustín, San Lorenzo Existe, Puerta de Almodóvar, La Fuenseca, Santa Marina y Orive recuerdan que llevan reclamando desde hace casi dos años la anulación o cambio del acuerdo de 2007 de la Gerencia Municipal de Urbanismo que impide la instalación de placas solares en el casco histórico. Durante ese tiempo, estos colectivos han solicitado reuniones con el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, y con el alcalde, José María Bellido; así como conocer las propuestas en las que estaba trabajando la Gerencia. Asimismo, recuerdan que han sido estos colectivos los que han presentado propuestas concretas para resolver el problema por registro de entrada, en Alcaldía y en la GMU pero que ninguna ha sido respondida.

Anuncio confuso

"Tras un confuso anuncio en rueda de prensa", los vecinos lamentan que una semana después se presente en el Consejo Rector de la GMU una propuesta "por vía de urgencia", lo que impide a su juicio conocer y valorar correctamente sus términos. De hecho, se acordó dejarlo sobre la mesa hasta una próxima reunión.

Por todo lo anterior, las asociaciones del casco muestran su indignación por "los continuos falsos anuncios y engaños de Salvador Fuentes a la representación vecinal, a los vecinos del casco histórico, al no conceder ninguna reunión, no aportarnos documentación alguna, ni contestar a las propuestas de regulación que hemos presentado". Asimismo, rechazan la propuesta de regulación que finalmente presentó el día 15 en el Consejo Rector de La GMU, porque al contrario de lo que sostiene el presidente de Urbanismo, "a corto plazo no cambia nada la situación actual de prohibición casi generalizada de las placas solares" y "no anula el acuerdo de prohibición del año 2007, sino que propone iniciar un procedimiento de modificación del PEPCH, con más de un año de trámites". Asimismo, los vecinos entienden que la propuesta que hace es "mucho más restrictiva y complicada para instalar las placas solares que la que presentamos en junio 2022".

