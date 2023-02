Juan Gutiérrez, primer graduado en Veterinaria en Córdoba con Asperger

El síndrome de Asperger, del que este sábado 18 de febrero se celebra el día mundial, forma parte de los trastornos del espectro del autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo, que implica que quien lo presenta tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, estas personas, por lo general, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual superior a la media de la población.

El baenense Juan Gutiérrez Ballesteros, de 25 años, se ha convertido en el primer graduado en Veterinaria en la Universidad de Córdoba que se conozca que esté diagnosticado con síndrome de Asperger. En la UCO no existen estadísticas oficiales de cuántos alumnos con este síndrome han estudiado o terminado algunas de las titulaciones que oferta esta Universidad porque no todos solicitan asesoramiento del Área de Inclusión, por lo que Juan es el único que consta por ahora como graduado en Veterinaria, a la vez que hay actualmente otra joven cursando la carrera.

Etapa universitaria

«He contado en la facultad con compañeras que conocían el síndrome de Asperger y que me han ayudado. La época universitaria ha sido muy bonita. El poder hacer lo que quieres, ganar conocimiento. Lo que menos me gustó es cuando cortaron las clases por la pandemia», señala. En marzo tiene previsto este veterinario presentar su trabajo fin de grado y luego no tiene claro si empezará a preparar oposiciones o si se matriculará en un máster el curso próximo en Granada.

Una etapa que también le gustó mucho de sus estudios fueron las prácticas que hizo en el zoológico de Castellar de la Frontera (Cádiz), ya que desde que tenía uso de razón a él le entusiasman todos los animales, incluidos los más exóticos.

Un joven autónomo

Juan es bastante autónomo. Sabe ponerse de comer, la lavadora y durante sus estudios estaba en un piso en Córdoba. Su madre, la pediatra de Baena Concha Ballesteros, y su padre, el médico de familia de Zuheros Mariano Gutiérrez le han inculcado siempre que pida ayuda si en alguna vez se siente inseguro. También cuenta con el apoyo de sus 5 hermanos y de varios tíos. Ir al gimnasio o a nadar calman su ansiedad y le gusta también el heavy metal. Además, durante sus estudios universitarios Juan ha contado con el respaldo del Área de Inclusión de la UCO, que para este joven es un servicio muy importante porque ayuda a alumnos con necesidades especiales.

Contrario al acoso escolar

A Juan le preocupa mucho que haya adolescentes y jóvenes que sufran por cualquier motivo por considerarse o sentirse distintos, de ahí que entienda que es necesario trabajar para prevenir el acoso escolar desde edades tempranas. «Hay personas que creen que el problema no es cómo tú seas, sino cómo lo gestiones. Por eso, hace falta concienciar más sobre el síndrome de Asperger, porque sigue siendo un tema tabú», indica