Don Carnal salió esta noche del Gran Teatro para adentrarse en las calles de Córdoba, contagiando su alegría y compás a todo el que pasea por la ciudad. Lo hizo por la puerta grande, como cada año, después del pregón dirigido en esta ocasión por José Carrillo, conocido por todos como Pepín Carrillo. El acto, que daba la bienvenida a la fiesta del Carnaval, ahora fuera de las tablas y preparada para el disfrute de los cordobeses, comenzó en torno a las 19.00 en el Gran Teatro, en una gala en la que no faltó el amor a la fiesta, coplas carnavalescas y en la que hubo hueco para la solidaridad. Comenzó con un musical de Carnaval que aunaba diferentes letras de la vida carnavalera de Carrillo, interpretadas por diferentes agrupaciones del Carnaval de Córdoba como la chirigota de Fae y Marcos, la chirigota de la Koski, la chirigota infantil de Los Minions, la chirigota juvenil Granja escuela y la comparsa del Pregón, creada exclusivamente para la ocasión, entre otras. Este peculiar musical se dio entre un diálogo entre Pepín Carrillo y el Dios Momo, mientras iban dando paso a temas que han hablado de Córdoba, de la libertad, de plantarle cara al mal tiempo o de las madres, entre otros. El propio pregonero, una vez disfrazado - lo ha hecho entre copla y copla- entonó una de sus coplas. A las actuaciones le ha siguió el pregón solidario, en el que Carrillo también entonó una letra dedicada a ello. En él hicieron entrega de un cheque simbólico de 14.000 euros, recaudados de la venta de pulseras solidarias, al personal sanitario de la Unidad de Oncología Infantil del hospital Reina Sofía. Esa cantidad, según explicó el pregonero, engordará, pues «todavía queda por contar la fila cero y vamos a dejar la iniciativa unos días más».

Esta planta del Reina Sofía ha estado representada, no solo con los sanitarios, sino con niños que han pasado por tratamiento oncológico y que ahora están recuperados. En nombre del Córdoba CF, Jesús Coca se subió al escenario a entregarles una camiseta del equipo a los pequeños. Uno de los representantes del hospital detalló que el dinero recaudado se invertirá en investigación así como en actividades motivacionales para los pequeños.

Tras el momento solidario, Pepín Carrillo entonó un discurso basado en lo que para él es el Carnaval dentro y fuera del teatro. Amor y respeto, que le hicieron declinar la proposición de ser pregonero en varias ocasiones. «Si tengo que nombrar un estandarte que deba estar presente cada día, cada hora, cada minuto de una vida, seria el respeto». «Ahora sí estoy en esa tesitura de prestarle respeto a lo que doy. De prestarle respeto a lo que sois». Así, habló de comparsas y chirigotas, que son «el mismo canto», de sonrisas y lágrimas y todo lo que evoca el Carnaval. «La chirigota es joven, alegre, divertida, y le canta a los días que nunca tienen noche. La comparsa es más seria, más como de quejido, y le canta a las noches que nunca tienen día», distinguió. Como no, para dar paso a la «fiesta del pueblo» dedicó un tendido mensaje a la calle y a lo que es esta fiesta en ella. «La calle donde vive el Carnaval no tiene palcos, ni doseles, ni tronos, ni bandas honoríficas, ni bandas edilicias. Que no hay clases sociales, no hay estratos. No hay escalones jerárquicos», defendió Carrillo, quien prosiguió, «no sólo el envoltorio del mensajero, su disfraz, sus colores, su magnificación caricaturesca, sino el del propio mensaje, su ironía, su doble sentido, sus gestos, su parodia», describió este segundo escenario. Entre halagos, dio la bienvenida a este lado del Carnaval, el más alegre y puro para él. «Distrutemos, cantemos, bailemos. Vamos, todos juntos, porque yo ya me voy y no es que haya Champions. ¡Hay Carnavales!», finalizó su bienvenida a la fiesta de Don Carnal en la calle.

Entrega de los premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas

Una vez pronunciado el emotivo discurso, la fiesta llegó a la calle y la misma la inauguró la entrega de premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), en el que este año han resultado vencedores, en la modalidad de comparsas: Una comparsa especial (primer premio), seguida de Los villanos, Tu amiga la loca, Los reyes de Jerusalén y Los tiritas. En chirigotas han destacado Qué noche la de aquel día, que resultó campeona, así como La comparza del bute, Los ángeles recaídos, Yo soy de surf y Los sinceros de Córdoba. El premio Paquito Luque a la originalidad ha recaído este año en La comparza del Bute, y el mejor disfraz para Los reyes de Jerusalén. Otros ganadores fueron los del Premio Pasodoble a Córdoba, que fue para Tu amiga la loca y el Premio Letra al Córdoba CF, para Los Minions. También se otorgaron los premios a los tres mejores pasodobles, cuplés y popurrí. Por otro lado, la Asociación Carnavalesca entregó sus insignias de oro a Mari Ángeles Mellado y José Cobos; y sus antifaces de oro, a Antonio Roldán, Francisco Cruz, Lorenzo Cabello, Antonio Prieto y Franscisco Manuel Moya. Javier González Maestre ha sido este año el homenajeado con el galardón honorífico de la asociación.

Tras los premios llegó la esencia, con una breve actuación de cada grupo. Después, más de 19 agrupaciones actuaron en distintos puntos de las calles Cruz Conde y Gondomar. Y, en torno a las 22.00 horas dio comienzo una fiesta juvenil en Las Tendillas que contó con la presencia del grupo flamenco cordobés Sonlasal, que animó el resto de la noche.

La fiesta continúa el domingo

La tarde-noche del sábado no fue más que el inicio del Carnaval, que se seguirá celebrando en las calles de Córdoba hasta la semana que viene. El domingo, a partir de las 12.00 la plaza de la Corredera será el escenario, en esta ocasión, de una fiesta infantil en la que actuarán los grupos infantiles las chirigotas infantiles Los Minions y Los vendas lerendas y la comparsa, también de niños, Los escolares. Además, habrá animación a cargo de Los Pequemúsicos y un concurso infantil de disfraces, con varios premios. A la misma hora, un total de 30 agrupaciones encadenarán un pasacalles por el Puente Romano, desde la Torre de la Calahorra hasta la Puerta del Puente. Tras el desfile, las comparsas, chirigotas y cuartetos actuarán en distintos rincones del entorno de la Mezquita.

La gran fiesta de febrero acabará, a lo grande, el próximo domingo, 26 de febrero, con la tradicional Cabalgata de Carnaval, que vuelve después de tres años con un recorrido que comenzará 12.00, en la calle Concepción, finalizando en La Corredera con la popular Quema del Dios Momo, que tendrá lugar a las 15.00.