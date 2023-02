Los concesionarios cordobeses creen que el veto a la gasolina y el diésel retraerá la venta

La Asociación de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco) teme que el anuncio del Parlamento Europeo de prohibir la fabricación de vehículos de gasolina y diésel a partir del 2035 desconcierte a los compradores cordobeses y retraiga la demanda ante las dudas y la psicosis que ha generado el anuncio. «El consumidor ahora mismo no sabe ni qué vehículo comprar, ni cuándo hacerlo», afirma José Manuel Rodríguez-Carretero, gerente de la patronal que representa a los empresarios de talleres y concesionarios de la provincia, que recuerda, además, la incidencia de la inflación en las ventas. «Todo lo que sea prohibir es retraer la demanda».

El pleno del Parlamento Europeo dio su visto bueno el pasado martes al acuerdo entre instituciones alcanzado en otoño para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean «cero emisiones», lo que en la práctica supondrá la prohibición de fabricar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos.

El veto forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes de los países miembro en el horizonte de 2030 respecto a 1990.

Anuncio político

Desde Atradeco se muestran a favor de que se adopten medidas para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y para impulsar la descarbonización, pero admiten que este anuncio lo cogen «con la puntita de los dedos» porque les suena a «anuncio político». En este sentido, desde la patronal apuntan ya que la medida tendrá que ir acompañada de una moratoria, porque actualmente aún es poco representativo el número de vehículos eléctricos respecto al total. «Suponen apenas entre el 10 y el 12% de las matriculaciones». Rodríguez-Carretero señala también que rejuvenecer la edad media del parque de vehículos requiere de muchos años.

En este sentido, lamentan que la toma de decisiones en este ámbito no sea consecuencia del diálogo con la industria automovilística y que no se esté acompañando de «una estrategia consensuada» con el sector. «Por tanto, somos cautos en hablar del 2035 porque la cuestión es ver cómo llegamos a 2035». El gerente de Atradeco explica que no solo hay que fomentar la compra de eléctricos sino de favorecer medidas que faciliten su uso. En Córdoba, por ejemplo, hasta que no entre en vigor la ordenanza de movilidad las empresas privadas no podrán aspirar a licitaciones para la instalación de puntos de carga eléctricos en la ciudad.

Por último, Rodríguez-Carretero recuerda que en la actualidad todos los vehículos cumplen la normativa y y que a partir de esa fecha señalada en la que entrará en vigor el veto podrán seguir haciéndolo siempre que pasen, lógicamente, sus inspecciones técnicas correspondientes. De hecho, en los próximos doce años los automovilistas que ahora estén pensando en compararse un coche aún tendrán tiempo de cambiar hasta dos veces.