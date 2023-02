El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asegura que el área del Parque de Levante que se quiere dedicar a macroconciertos o festivales seguirá teniendo calificación de "zona verde". El regidor sale al frente de las críticas vertidas por los vecinos del barrio de Fátima, a través de la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, sobre la elección del llamado Molino de los Ciegos para la ubicación de un nuevo espacio para eventos multitudinarios porque, entre otras cosas, insisten en la cercanía que tiene respecto a sus viviendas de menos de 100 metros.

Cabe recordar que el alcalde informó de este proyecto de una nueva zona para conciertos al aire libre, después de la polémica surgida a raíz de la suspensión de un concierto de gran formato, Crazy World, que estaba previsto celebrarse el fin de semana pasado en la zona del Arcángel. La idea del gobierno municipal es dedicar unos 400.000 metros cuadrados a este tipo de eventos.

Bellido precisó esta mañana que el espacio señalado "no es exactamente el Parque de Levante sino que está al norte", si bien el llamado Molino de los Ciegos formaba parte de la tercera parte de esta gran zona verde que el Ayuntamiento de Córdoba está poniendo en valor al este de la ciudad. En todo caso, el alcalde subrayó que no van a alterar la calificación de zona verde que tiene ese espacio, en el que la propuesta es poner en valor un área amplia que combine eventos musicales, deportivos o lúdicos puntuales como la función de parque el resto del año. En concreto, aludió al espacio que hay en Fuengirola en la falda del castillo de esta localidad malagueña, que alberga durante el verano actividades de todo tipo sin dejar de ser un espacio verde.

En este sentido, lamentó que los vecinos tomen "conclusiones precipitadas" y "rechacen de plano" el proyecto sin ni siquiera haber tenido oportunidad de conocerlo, y reiteró que su idea es consensuarla con los colectivos del barrio con los que se quiere reunir en breve. "No se trata de montar allí una macrodiscoteca y espero que desde el respeto y el diálogo podamos llegar a una acuerdo", dijo.