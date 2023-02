El PSOE denuncia “el incumplimiento” por parte del gobierno municipal de abrir el cine Osio para la celebración de un acto organizado por el IES Santa Catalina de Siena y la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo que debió celebrarse ayer y tachan de “electoralistas” los anuncios realizados por el PP sobre la reforma integral del espacio. El acto, que iba a celebrarse ayer miércoles en torno al 28F, también se había planteado como una cita reivindicativa para pedir el arreglo y apertura del cine Osio para lo que los vecinos llevan semanas recogiendo firmas en el barrio, recuerdan desde el PSOE.

La concejala Alicia Moya criticó esta mañana “el último incumplimiento” por parte del delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, de abrir el centro cultural de Cañero y tacha de “electoralista” el anuncio realizado el martes por parte del equipo de gobierno sobre acometer actuaciones de urgencia en el inmueble que lleva cerrado desde 2018 y una reforma integral de unos 600.000 eurospara la que, recuerdan, aún no hay presupuesto.

El gobierno local niega la mayor

El gobierno municipal, por su parte, niega la mayor y responde al PSOE que fue el IES Santa Catalina de Siena quien anunció su intención de no celebrar el evento, ya que no había recibido el pertinente permiso por parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucia, que es quien debe autorizar la salida de alumnos del centro. Además, recuerdan que hay prevista una apertura el sábado 18 de febrero para la celebración de un acto vecinal, lo que demuestra que no tienen ningún problema en abrir el centro.

Los socialistas, sin embargo, sospechan de esa denegación “en el último momento” por parte de la Junta y deslizan que lo que habrían querido evitar era el acto reivindicativo.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo cree que el Ayuntamiento “no contó con la otra parte convocante del acto de ayer, es decir, con nosotros y decidió unilateralmente que no se abría Osio”, explican. No obstante, esperan que el sábado 18, que está previsto un acto de Carnaval infantil, no habrá ningún problema.

Reforma integral

Más allá de los motivos y circunstancias que se hayan producido para que el miércoles no se abriera el cine Osio, tanto la asociación vecinal como el Foro de Educación Sureste y el PSOE reclaman al gobierno local una actuación decidida para recuperar este espacio donde antes se celebraban actividades diarias.

La concejala Alicia Moya considera “insuficiente” la actuación de urgencia anunciada por Salvador Fuentes y cuestiona que el cine Osio haya estado cerrado hasta ahora “por cuestiones de seguridad” y se vaya a abrir aunque sea puntualmente sin que se conozca un informe que acredite que ya no existen problemas de seguridad. “Salvador Fuentes usa los problemas de seguridad a su conveniencia; ha sido la excusa para no permitir actividades estos años y ahora se dice todo lo contrario; es una tomadura de pelo inaceptable”, dice la edil. Por último, los socialistas preguntan por qué dice el presidente de Urbanismo que asume la responsabilidad de la apertura: “¿Por qué lo hace el delegado de Urbanismo y no la delegada e Participación? Queremos ver los informes que acreditaron el cierre y cuáles permiten abrirlo ahora puntualmente”, dice Moya para quien es urgente también saber cuál será el criterio para ceder el espacio en el futuro.